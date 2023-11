Wall Street fecha em nível alto e bolsa mantém vida positiva

A- A+

A bolsa de Nova York fechou em nível alto nesta terça-feira (28), à espera dos dados da inflação desta semana, mantendo a visão positiva do mês de novembro.

O índice principal de Wall Street, o Dow Jones, subiu 0,24%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,29% e o S&P 500 registrou alta de 0,10% no sino do fechamento.

O respiro oferecido na bolsa desde segunda-feira segue o rastro de um mês de fortes altas.

As ações, que abriram em nível alto nesta terça, consolidaram seus lucros ao longo do dia depois das declarações de um governador do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que pareceu sugerir que o ciclo de aumentos das taxas de juros para conter a a inflação já estava prevista.

Durante uma conferência em Washington, Christopher Waller mostrou-se "animado com os primeiros sinais de moderação da atividade econômica no quarto trimestre".

O Fed elevou suas taxas de juros para encarecer o crédito e, assim, desestimular o consumo e os investimentos, que fazem os preços subirem.

O mercado recebeu os comentários com otimismo, mas o dólar registrado caiu abaixo da cota de US$ 1,10 por euro.

Estas declarações "deram ao mercado margem para avançar. E se tivermos boas notícias na quinta-feira com o índice de preços PCE (o mais seguido pelo Fed), isso poderia produzir um novo movimento de alta", afirmou Peter Cardillo, analista da Spartan Capital.

Entre os valores do dia, empresas varejistas registraram alta após os primeiros dados das vendas do feriado de Ação de Graças com a "Black Friday" e a "Cyber Monday", dias de grandes promoções.

Houve um recorde de compradores, com 200 milhões em cinco dias, presencialmente ou online - quatro milhões a mais que no ano passado, segundo a Federação Nacional de Varejistas.

As vendas online de segunda-feira, apelidadas de “Cyber Monday” pelas ofertas de eletrônicos, alcançaram 12,4 bilhões de dólares (cerca de R$ 60,7 bilhões), 9,6% a mais que no ano passado, segunda uma pesquisa da Adobe Analytics.

Walmart (+1,24%), Home Depot (+0,80%) e Best Buy (+2,35%) registraram altas. A Tesla, por sua vez, subiu 4,51% para 246,72 dólares após um aumento de colocação de seus veículos na China.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 30,7 milhões; confira os números