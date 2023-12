Wall Street fecha em nível alto em um mercado pouco ativo

A- A+

A bolsa de Nova York fechou com uma alta sessão sutil nesta quarta-feira (27), em um mercado pouco ativo devido às festas natalinas, e o índice amplo S&P 500 mudou de um novo recorde histórico.

O índice Dow Jones registrou alta de 0,30%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 0,16% e o S&P 500 subiu 0,14%.

“O S&P 500 continua tentando alcançar esse novo máximo histórico do qual se separa por menos de 0,5%”, comentou Sam Stoval, estrategista-chefe de investimentos da CFRA.

O analista destacou que 90% dos valores deste índice amplo, o mais representativo do mercado americano, situaram-se acima de sua mídia em 50 dias.

O mercado acionário nova-iorquino está em pleno “mercado altista de Papai Noel”, o período das cinco últimas sessões do ano que costuma beneficiar os investidores.

O mercado da dívida foi levemente respaldado por um novo e pronunciado relaxamento dos rendimentos dos títulos.

O rendimento dos títulos do Tesouro a dez anos caiu para 3,78% de 3,89% na véspera, o menor desde julho.

“Para alguns, as ansiedades geopolíticas no Oriente Médio são a causa”, sugeriu Patrick O’Hare, analista da Briefing.com.

Os preços do petróleo, por sua vez, encerraram a sessão desta quarta-feira em baixa, perdendo a maior parte do terreno ganho na véspera, com a retomada do tráfego marítimo no Mar Vermelho.

Veja também

Mercado brasileiro Ibovespa fecha em alta e bate recorde de 134 mil pontos