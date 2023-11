Wall Street fecha em nível alto um mês de outubro negativo

A- A+

A bolsa de valores de Nova York fechou em nível alto nesta terça-feira (31), a última sessão de um mês de outubro marcada pelo desempenho negativo, antes da decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre as taxas de juros.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,38%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,48% e o S&P 500, 0,65%.

O Fed iniciou sua reunião de política monetária nesta terça e informará amanhã sua decisão sobre as taxas de juros. Os mercados estimam que o banco central não fará mudanças.

“Penso que não haverá mudanças”, resume Jack Ablin, da Cresset.

A faixa dos juros de referência está entre 5,25 e 5,50% desde o final de julho, depois de 11 altas desde março de 2022. Com esse movimento, o Fed tentou encarecer o crédito para resfriamento do consumo e dos investimentos, e , assim, as pressões sobre os preços.

Ablin não acredita que o Fed volte a aumentar as taxas no que resta deste ano ou no início do próximo. “Nos resultados de empresas do terceiro trimestre é possível observar sinais de fadiga do consumidor”, argumentou o analista.

Esta perda de dinâmica de consumo foi refletida, nesta terça, no índice de desconfiança do Conference Board para outubro.

A confiança dos consumidores americanos na economia voltou a cair, pelo terceiro mês consecutivo, apesar de bons indicadores macroeconômicos.

O índice do Conference Board que mede este parâmetro da economia caiu para 102,6 pontos, indicado hoje a entidade. Em setembro, a medição lançou 104,3 pontos, segundos dados revisados para cima.

“Os consumidores estão preocupados com o aumento dos preços em geral, em particular dos alimentos e da gasolina. Expressam inquietação sobre a situação política e o aumento das taxas de juros”, detalhou Dana Paterson, economista-chefe do Conference Board, referência em comunicado.

Entre os valores do dia, a Caterpillar, um peso pesado do Dow Jones e uma empresa considerada um bom indicador de saúde da economia mundial, perdeu 6,66%, para 226 dólares.

Embora tenham publicado os melhores resultados do que o esperado, os investidores se concentraram em um enfraquecimento do crescimento de suas vendas de maquinário. Seu lançamento, além disso, caiu na América Latina e na Ásia.

Por outro lado, o Pinterest disparou 19,16%, para 29,91 dólares, com resultados trimestrais muito acima do esperado.

