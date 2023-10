A- A+

Wall Street Wall Street fecha em nível baixo, à espera de relatório de empregos Dow Jones fechou quase estável com uma queda de 0,03%

A bolsa de Nova York encerrou em baixa nesta quinta-feira (5), cautelosa antes da publicação nesta sexta do relatório mensal de emprego nos Estados Unidos, embora o mercado tenha conseguido limitar suas perdas devido à consolidação das taxas de juros dos títulos.

O Dow Jones fechou quase estável com uma queda de 0,03%, o tecnológico Nasdaq descobriu 0,12% e o índice amplo S&P 500 perdeu 0,13%.

O Dow Jones caiu um pouco mais de meio ponto percentual durante a sessão, antes de se recuperar e até mesmo passar brevemente para território positivo.

“O mercado se recuperou das perdas à retração das taxas de juros dos títulos e do dólar”, comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

O rendimento dos títulos do Tesouro em 10 anos ficou em 4,71%, em comparação com 4,73% no fechamento da véspera.

O dólar também se enfraqueceu por dois dias consecutivos em relação à maioria das principais moedas do mundo.

O início da sessão ruim deveu-se em parte a um indicador que mostrou que os Estados Unidos registraram 207 mil novas inscrições no desemprego, menos do que as 210 mil esperadas pelos economistas.

“Apesar da política agressiva do Fed (banco central) para esfriar o mercado de trabalho, as empresas não estão demitindo” trabalhadores, concluiu Rubeela Farooqi, da High Frequency Economics.

No geral, os operadores optaram pela prudência nesta quinta, à espera da publicação do relatório de emprego dos Estados Unidos em setembro.

Depois que a consultoria ADP divulgou na quarta-feira um número de criação de empregos no setor privado de 89 mil, muito abaixo dos 150 mil previstos, os investidores se preparam para uma queda.

“Se mostrar sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho, isso seria positivo e poderia apoiar as ações”, acrescentou Cardillo.

