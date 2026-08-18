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bolsa de valores Wall Street fecha em queda sob pressão por taxas de juros nos EUA Com a retomada das tensões no Oriente Médio, os investidores têm um repique inflacionário persistente

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (18) diante do aumento das taxas de juros da pública, que afetou a dívida do mercado acionário, em particular o da inteligência artificial (IA), muito exposto ao individualismo.

O Dow Jones recuou 0,22%, o índice Nasdaq perdeu 1,33% e o índice amplo S&P 500 retrocedeu 0,69%.

O rendimento dos títulos do Tesouro a 30 anos, ou seja, os juros que a dívida americana paga nesse prazo, terminou na primeira hora do dia em 5,34% antes de recuperar ligeiramente.

Segundo José Torres, da plataforma Interactive Brokers, isto se deve a "uma longa lista de fatores desfavoráveis", entre os quais estão os altos preços da energia, o déficit do governo americano e "as necessidades de financiamento relacionadas com o desenvolvimento da inteligência artificial".

Com a retomada das tensões no Oriente Médio, os investidores têm um repique inflacionário persistente.

Por isso, estão pedindo maiores retornos para compensar os altos preços, que com o tempo corroem o capital que emprestaram.

As empresas tecnológicas da cadeia de valor da IA foram duramente impactadas nesta terça-feira.

A gigante da aceleração da Nvidia perdeu 2,34%, enquanto a Micron recuou 7,02% e a SanDisk caiu 9,01%.

Diante de sua dependência cada vez maior da dívida para financiar a construção de centros de dados, que requer bilhões de dólares, o setor é vulnerável aos movimentos das taxas de juros.

Na quarta-feira, as atenções receberam especificações na publicação das minutas da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que puderam dar pistas sobre o futuro da política monetária.

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