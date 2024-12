A- A+

BOLSA Wall Street fecha no azul, impulsionada por empresas de tecnologia Os gigantes dos semicondutores Broadcom (+5,52%) e Nvidia (+3,69%) se posicionaram no topo, assim como a Tesla (+2,27%)

A bolsa de Nova York fechou no azul, nesta segunda-feira (23), impulsionada pelos ganhos da Nvidia e de outros grandes valores tecnológicos, em uma semana de festas de fim de ano, que se anuncia tranquila.

O Dow Jones, o índice principal da bolsa, fechou em alta de 0,2%, a 42.906,95 pontos, enquanto o ampliado S&P 500 subiu 0,7%, a 5.974,07, e o tecnológico Nasdaq saltou 1,0%, a 19.764,89.

As ações sofreram pressão desde cedo devido às preocupações com o aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que impedem os ganhos de fim de ano em um período historicamente forte no calendário.

"Pela manhã, as ações não seguiam a mesma direção, mas depois houve um repique das tecnológicas, que se mantiveram em alta durante o dia todo", disse Steve Sosnick, do Interactive Brokers.

Os gigantes dos semicondutores Broadcom (+5,52%) e Nvidia (+3,69%) se posicionaram no topo, assim como a Tesla (+2,27%).

O grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk, uma das principais empresas europeias negociadas em bolsa, recuperou terreno nesta segunda-feira (+5,67%), após despencar na sexta-feira na Bolsa de Copenhague, devido aos decepcionantes testes clínicos de um medicamento contra a obesidade.

Suas ações tinham perdido mais de um quinto de seu valor.

Os mercados vão operar parcialmente nesta terça-feira, véspera do feriado do Natal.

