Wall Street fecha sem entusiamo após novos indicadores

A Bolsa de Nova York fechou sem muito entusiasmo nesta sexta-feira (15), um tanto desorientada após a divulgação de dados econômicos medianos nos Estados Unidos.

O índice Nasdaq perdeu 0,40% e o S&P 500 cedeu 0,29%, enquanto o Dow Jones terminou próximo da estabilidade (+0,08%).

"O dia acabou sendo bastante calmo", levando em conta uma "combinação complexa" de dados econômicos, resumiu à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

As vendas no varejo publicadas antes da abertura da Bolsa foram "consideradas satisfatórias', apontou o analista.

Elas continuaram em alta (0,5%) no mês de julho, pelo segundo mês consecutivo, impulsionadas especialmente pelas vendas de automóveis e móveis.



Por outro lado, a produção industrial americana recuou 0,1% em um mês, enquanto analistas apostavam em estabilidade, e a confiança dos consumidores voltou a cair em agosto, na contramão das expectativas do mercado.

Esses "dados mistos" serão de "difícil interpretação por parte do Federal Reserve" (Fed, banco central dos EUA), especialmente em relação às "expectativas de cortes nas taxas" de juros, disse em nota Michael Pearce, da Oxford Economics.

A maioria dos especialistas espera uma redução dos juros pelo Fed em sua próxima reunião de política monetária (FOMC) em setembro.

Desde dezembro de 2024, as taxas básicas do banco central têm se mantido entre 4,25% e 4,50%.

Os agentes do mercado aguardam agora o início da reunião em Jackson Hole, um encontro que reúne vários bancos centrais, no próximo fim de semana.

"O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, será acompanhado de perto para detectar qualquer indício sobre as previsões do mercado em relação às taxas", acrescentou Pearce.

