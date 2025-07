Wall Street fecha sem rumo claro; Nasdaq e S&P 500 batem novos recordes

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York fechou sem uma tendência definida nesta quinta-feira (24), enquanto digere os resultados de grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos e espera novidades no âmbito comercial.

Os índices ampliado S&P 500 (+0,07%, a 6.363,35 pontos) e tecnológico Nasdaq (+0,70% a 21.057,96) voltaram a alcançar novos máximos no fechamento, enquanto o Dow Jones caiu 0,70%.

"As ações atingem hoje novos recordes, depois que os resultados das empresas foram bem recebidos" e dos "dados econômicos" positivos, explicou o analista José Torres, da Interactive Brokers.

"Um pouco mais de 20% das empresas do S&P 500 divulgaram seus resultados" e "por enquanto, parecem bastante bons", acrescentou Thomas Shipp, da LPL Financial.

A Alphabet, empresa matriz do Google, ganhou terreno ao longo do dia (+1,02%, a 192,17 dólares) depois que suas vendas subiram 14% interanual no segundo trimestre, chegando a 96 bilhões de dólares, segundo dados publicados na quarta-feira.

Esse crescimento, acima dos 94 bilhões esperados pelos analistas, é impulsionado pela forte demanda por serviços de inteligência artificial (IA).

Por outro lado, a fabricante de veículos elétricos Tesla anunciou na quarta-feira uma queda de 16% em seu lucro líquido durante o segundo trimestre, devido à diminuição das vendas em um contexto de crescente competição e à participação de seu CEO, Elon Musk, na política americana.

Os investidores também aguardam notícias sobre as novas negociações comerciais dos Estados Unidos antes do fim do prazo de 1º de agosto, mas "o otimismo se mantém", diz Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

O governo do presidente Donald Trump fechou cinco acordos, o mais recente com o Japão, e os operadores do mercado esperam que também sejam concretizados pactos com a União Europeia e a China.

