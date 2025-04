Wall Street fecha sem tendência definida, influenciada pela cautela

A- A+

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quarta-feira (30), influenciada pela cautela diante da imagem de uma economia americana em crise e com os investidores também atentos aos resultados corporativos.

Ao final da sessão, o principal índice de Wall Street, o industrial Dow Jones, subiu 0,35%, a 40.669,36 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq fechou com 17.446,34 pontos, quase em equilíbrio (-0,09%). O índice ampliado S&P 500 teve alta de 0,15%, fechando a 5.509,06 pontos.

Wall Street foi fortemente afetada nas primeiras operações pelos dados da queda do Produto Interno Bruto (PIB) americano no primeiro trimestre, apesar de que a economia seguia no auge no fim de 2024.

"Em um mercado que começou a registrar preços mais altos, é isto que se obtém quando as notícias não são boas", disse à AFP o analista Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O PIB diminuiu no primeiro trimestre do ano, coincidindo com o início, em janeiro, do segundo mandato do republicano Donald Trump, cuja política tarifária causou comoção em seu país e no resto do mundo.

Na taxa anualizada, a medida preferida nos Estados Unidos, o PIB encolheu 0,3% no período, enquanto os analistas esperavam um crescimento de 0,4%.

Além disso, uma pesquisa mensal demonstrou, nesta quarta-feira, que as contratações no setor privado desaceleraram-se drasticamente em abril. Esta pesquisa da ADP/Stanford Lab destaca o incômodo dos empregadores diante das incertezas provocadas pela nova política tarifária do governo americano.

Por outro lado, a inflação caiu em março nos Estados Unidos, para 2,3% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, em linha com o esperado pelos analistas, segundo o índice PCE oficial, publicado nesta quarta.

"Ainda é muito cedo", disse à AFP Jack Albin, da Cresset, referindo-se a uma potencial recessão nos Estados Unidos. "O problema é que ainda temos muitas incógnitas" na frente comercial, afirmou.

