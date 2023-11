Wall Street fecha semana em alta nesta sexta-feira (10)

A- A+

A Bolsa de Nova York encerrou a semana no azul nesta sexta-feira (10), com mais um ganho semanal, sustentado pela estabilidade das taxas dos títulos do Tesouro.

O índice Dow Jones subiu 1,16%, o tecnológico Nasdaq avançou 2,05% e o amplo S&P 500 cresceu 1,56%. No total da semana, o S&P 500 ganhou mais de 1%, o Nasdaq 2% e o Dow Jone, 0,6%.

As taxas dos títulos de dez anos, que tiveram uma pequena alta na quinta-feira após declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, estabilizaram-se nesta sexta, dando um rompimento às ações.

Por volta das 21h GMT (18h de Brasília), estavam em 4,61%, contra 4,62% na quinta-feira.

“Se for segurança fechar ainda mais a política [monetária], não hesitaremos em fazê-lo”, disse Powell durante uma conferência em Washington na quinta. “Ele disse que o banco central não tem certeza se fez o suficiente para continuar contendo a inflação”, resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Entre as ações do dia, Nvidia (+2,95%), AMD (+4,49%) e Intel (+2,80%) subiram.

Os índices reagiram positivamente à confirmação de um encontro entre o presidente Joe Biden e seu par chinês, Xi Jinping, na próxima quarta-feira em São Francisco, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

