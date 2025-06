Wall Street fecha semana em baixa

A- A+

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (20), com os investidores mostrando certa aversão ao risco diante das incertezas econômicas e geopolíticas relacionadas com a guerra entre Irã e Israel e com as tarifas americanas.

O índice tecnológico Nasdaq recuou 0,51% e o ampliado S&P 500, 0,22%. Apenas o Dow Jones fechou em leve alta, de 0,08%.

"Estamos em uma situação na qual a incerteza se intensificou", declarou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

O analista destacou, em particular, uma notícia publicada no Wall Street Journal segundo a qual os Estados Unidos poderiam revogar as isenções concedidas a algumas empresas de semicondutores com fábricas na China.

A maioria das ações de semicondutores caiu, entre elas Nvidia (-1,12%, a 143,85 dólares), Broadcom (-0,27%, a 249,99 dólares) e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-1,87%, a 209,50 dólares).

Ademais, "persistem as tensões no Oriente Médio. Não há um cessar-fogo e existe o temor de que os Estados Unidos se envolvam" no conflito, enfatizou Sarhan.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta que os europeus não serão úteis para resolver a guerra entre Irã e Israel, após uma reunião em Genebra, na Suíça, entre os ministros das Relações Exteriores de União Europeia e Irã.

Com o conflito no Oriente Médio, "temos preços de energia mais altos. Isso significa que a inflação provavelmente vai aumentar, o que reduz as possibilidades de o Federal Reserve [Fed, o banco central americano] cortar as taxas de juros", declarou Sarhan.

