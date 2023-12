Wall Street fecha sessão pré-feriado praticamente estável

A- A+

A bolsa de valores de Nova York encerrou o pregão desta sexta-feira (22) com seus principais índices próximos da estabilidade, em um final tranquilo para mais uma semana de ganhos após a divulgação de bons dados de inflação.

O índice Dow Jones Industrial fechou em leve baixa de 0,1%, para 37.385,97 pontos. Já o índice amplo S&P 500 fechou em leve alta de 0,2%, aos 4.754,63 pontos, o mesmo percentual de alta do tecnológico Nasdaq, que chegou a 14.992,97 pontos.

O índice de inflação PCE, que mede os gastos ao consumidor, aumentou em novembro 2,6% em 12 meses, abaixo dos 2,9% de outubro.

Os dados do PCE são acompanhados de perto pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e reforçam as expectativas de que haverá redução das taxas de juros em breve.

Os analistas afirmaram que o volume de negócios foi baixo nesta sexta, com muitos investidores esticando o feriado de Natal da segunda-feira, quando os mercados estarão fechados.

Para Peter Cardillo, da Spartan Capital, os dados de inflação são uma "boa notícia", pois isso indica que "as taxas vão se mover para baixo".

Entre os valores do dia, a gigante esportiva Nike viu suas ações caírem 11,8% na manhã desta sexta, depois que prometeu uma economia de até US$ 2 bilhões com cortes de postos de trabalho, pois prevê vendas mais fracas no próximo trimestre.

Já a Cummins caiu 2,9% depois que concordou em pagar US$ 1,7 bilhão para resolver as alegações de que instalou dispositivos para burlar os controles de emissões em centenas de milhares de motores de picapes.

A Cummins informou, no entanto, que o acordo com as autoridades federais e estaduais ainda precisa do aval da Justiça.

