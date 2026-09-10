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bolsa de valores Wall Street recua, afetada por consequências da alta do petróleo O Dow Jones recuou 0,60%, enquanto o índice Nasdaq perdeu 0,65% e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,58%

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta quinta-feira (10), diante da inquietação dos investidores com o repique contínuo dos preços do petróleo e à espera de juros mais elevados no mercado da dívida.

O Dow Jones recuou 0,60%, enquanto o índice Nasdaq perdeu 0,65% e o índice ampliado S&P 500 caiu 0,58%.

"Para o mercado, é cada vez mais difícil ignorar a combinação de alta dos preços do petróleo e repique dos títulos da dívida, que começa a pesar no ânimo dos investidores", disse à AFP Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones.

As cotações dos hidrocarbonetos parecem bem encaminhadas para se situarem de forma duradoura acima dos 100 dólares o barril. Nesta quinta-feira, o Brent superou os 107 dólares o barril.

O preço do petróleo cru não estava tão alto desde maio.

O prêmio de risco que se aplica aos preços está aumentando fortemente devido a um conflito que se prolonga, o que resulta em novas perturbações para o comércio.

"Não está previsto nenhum alívio de imediato, pois Washington e Teerã parecem decididas a continuar com seus confrontos armados", disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

O presidente americano, Donald Trump, disse que haverá uma suspensão "imediata" da guerra com o Irã depois das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, no começo de novembro.

"A persistência dos altos preços da energia reforça o cenário de uma inflação mais alta durante mais tempo", acrescentou Kourkafas.

Segundo um relatório publicado nesta quinta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI) se acelerou claramente no mês passado nos Estados Unidos, a +5,4% na comparação anual frente aos +4,8% de julho.

O mercado da dívida recebeu mal este índice. A taxa de juros da dívida pública dos Estados Unidos a 30 anos saltou para um novo máximo desde 2007, a 5,37%.

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