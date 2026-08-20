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bolsa de valores Wall Street recua, pressionada pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro O rendimento dos títulos do Tesouro com prazo de 30 anos subia, perto do fechamento do pregão, para 5,25%, ante 5,19% na véspera

A Bolsa de Nova York recuperou nesta quinta-feira (20), afetada por uma clara alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, apesar da intervenção do Departamento do Tesouro para reduzi-los.

O Dow Jones caiu 1,31%, o índice Nasdaq recuou 1% e o índice ampliado S&P 500 perdeu 0,86%.

O rendimento dos títulos do Tesouro com prazo de 30 anos subia, perto do fechamento do pregão, para 5,25%, ante 5,19% na véspera. O rendimento dos títulos de 10 anos avançou para 4,70%, ante 4,65% na quarta-feira.

“O mercado acionário não vê com bons olhos o abertura das condições financeiras”, comentou José Torres, da plataforma Interactive Brokers.

Essa alta é atribuída especialmente ao anúncio de uma “guerra econômica” contra o Irã feita pelo presidente Donald Trump, segundo José Torres, da plataforma Interactive Brokers.

O anúncio fez com que os preços do petróleo bruto voltassem a disparar e, com eles, as perspectivas de inflação.

Isso apagou o feedback fornecido no dia anterior pelo Departamento do Tesouro, ao anunciar um reforço das compras de títulos de longo prazo com o objetivo de ajudar a liquidez do mercado de dívida.

Esse tipo de medida não passa de “um simples paliativo diante de problemas econômicos mais profundos”, disse à AFP Arun Sundaram, analista da CFRA.

A vantagem da dívida pública americana, que já supera os US$ 40 trilhões, as fortes altas de preços e a concorrência de empresas de inteligência artificial no mercado de dívida levam os investidores a exigir rendimentos ainda mais altos.

“Essa intervenção do Tesouro cria um contexto particularmente complexo para o Federal Reserve (Fed, o banco central americano)”, acrescentou Kevin Ford, da plataforma Convera.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na quinta-feira que não dá muita importância aos movimentos recentes do mercado de dívida.

"Tudo o que acontece em um período de 24 horas não passa de ruído do mercado (...) estou demonstrado de que os rendimentos continuam recuando", declarou.

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