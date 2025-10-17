A- A+

Bolsa de Valores Wall Street se beneficia do tom conciliador de Trump sobre a China Presidente americano confirmou que se reunirá com o colega chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, em "umas duas semanas"

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta sexta-feira (17), após declarações de Donald Trump, que despertaram a esperança de uma redução das tensões comerciais com a China, superando as preocupações sobre o crédito dos Estados Unidos.

O Dow Jones registrou alta de 0,52%, enquanto o Nasdaq subiu 0,52% e o índice ampliado S&P 500 avançou 0,53%.

"O mercado está em alta porque Donald Trump voltou a moderar seu discurso sobre a China", declarou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O presidente americano confirmou que se reunirá com o colega chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, em "umas duas semanas", segundo entrevista à Fox News, que será transmitida no domingo e da qual circularam alguns trechos.

Ao ser perguntado sobre sua intenção de impor sobretaxas aduaneiras de 100% aos produtos chineses a partir de 1º de novembro, Trump também afirmou que uma medida assim era "inviável" para a economia americana.

"Trump está fazendo esforços para acalmar a angústia de Wall Street", disse José Torres, da Interactive Brokers.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, tem previsto se reunir na sexta-feira com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, encarregado do Comércio, declarou à AFP um funcionário americano.

No âmbito empresarial, "os temores sobre o crédito americano (...) foram dissipados hoje", disse Torres.

Dois bancos revelaram perdas milionárias devido a problemas com seus empréstimos, um fato que relembrou as tensões enfrentadas por bancos regionais após a falência do Silicon Valley Bank (SVB), em março de 2023.

Na véspera, a Zions Bancorporation despencou 13,14% após anunciar um prejuízo de 50 milhões de dólares relacionado a dois empréstimos em sua filial californiana, e a Western Alliance perdeu 10,88% após revelar sua exposição aos mesmos tomadores de crédito. Na sexta, a Zions se recuperou (5,84%), assim como a Western Alliance (3,11%).

Após superar os 20% no dia anterior, o índice de volatilidade Vix, que mede o nervosismo dos investidores no mercado, caiu 15,61%.

A rentabilidade dos títulos do governo americano há dez anos situava-se em 4,00% por volta das 20h10 GMT (17h10 em Brasília) nesta sexta-feira, frente a 3,97% no fechamento de quinta-feira.

