TENSÃO COMERCIAL Wall Street se beneficiou por décadas, 'é a vez da economia real', diz secretário do Tesouro Suas declarações foram dadas horas depois que pesadas tarifas entraram em vigor em dezenas de países

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, minimizou nesta quarta-feira(9) em Washington as perdas sofridas por Wall Street nos últimos dias, observando que a política do governo Trump está direcionada à "economia real".

"Wall Street ficou mais rica do que nunca e pode continuar se desenvolvendo e prosperando. Porém, nos próximos quatro anos, o objetivo do presidente Trump é se concentrar na economia real. É a vez da economia real", insistiu Bessent sobre a queda nas bolsas por mais de uma semana devido à guerra comercial iniciada pelo presidente com suas tarifas recíprocas.



Suas declarações à American Bankers Association foram dadas horas depois que pesadas tarifas entraram em vigor em dezenas de países, incluindo muitos aliados dos EUA, e do anúncio de novas retaliações da China.

Nesta quarta-feira, Bessent disse que Trump entende que a força dos Estados Unidos vem "de baixo para cima, não de cima para baixo", e observou que o conceito se aplica tanto ao governo quanto ao setor financeiro.

"Por muito tempo, a política econômica serviu às grandes instituições às custas das menores. Chega disso", acrescentou o ex-gestor de fundos de investimento.

