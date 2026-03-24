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bolsas Wall Street se mantém na defensiva por guerra no Oriente Médio O índice Dow Jones caiu 0,18%, enquanto o Nasdaq fechou em queda 0,84% e o ampliado S&P 500 cedeu 0,37%

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (24), e aparentemente sem esperar um fim rápido para a guerra no Oriente Médio, mesmo depois de Washington afirmar que estão em em curso negociações com o Irã.

O índice Dow Jones caiu 0,18%, enquanto o Nasdaq fechou em queda 0,84% e o ampliado S&P 500 cedeu 0,37%.

O presidente americano, Donald Trump, reiterou que estão em curso negociações "neste momento" com Teerã para um cessar-fogo.

Mas o Irã negou que tais diálogos estejam acontecendo e descreveu a informação como "falsa".

"Ainda há um certo ceticismo sobre a rapidez com que esta guerra pode acabar e como pode terminar" depois de quase um mês, disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Irã e Israel voltaram a lançar ataques mútuos nesta terça-feira. Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait também reportaram ataques com drones e mísseis.

"Ainda há muitas perguntas sem respostas", acrescentou O'Hare.

No entanto, a bolsa americana conseguiu conter a queda, pois "é difícil (para os investidores) vender a descoberto", pois Trump pode, a qualquer momento, fazer um anúncio que pode "desencadear um novo repique" dos índices.

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