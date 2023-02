Wall Street sobe após alta modesta dos juros nos EUA

A- A+

Wall Street fechou no azul nesta quarta-feira (1º), após um aumento menor dos juros decidido pelo Federal Reserve, em linha com o que o mercado esperava, e após o tom moderado adotado pelo presidente da entidade, Jerome Powell.

O Nasdaq subiu 2%, e o S&P 500, 1,05%. O Dow Jones fechou estável, em +0,02%.

Entre as ações do dia, a da Meta deu o tom após o fechamento. A matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp registou uma queda na sua receita para 116,6 bilhões de dólares em 2022, 1% menor do que em 2021. Como o resultado superou a expectativa, o papel disparou.

A empresa também anunciou um programa de recompra de ações de 40 bilhões de dólares. O papel subia 18% nas operações eletrônicas após o fechamento e era negociado acima de 180 dólares às 22h GMT.

Veja também

Crise Americanas tenta levantar recursos e negociar carteira de crédito a receber