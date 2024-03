Wall Street sobe impulsionada por tecnologias e o S&P 500 alcança novo recorde

A- A+

A bolsa de Nova York teve pouca movimentação devido aos dados de inflação mais alta do que o esperado para fevereiro nos Estados Unidos, fechando em alta nesta terça-feira (12), impulsionada pelas gigantes tecnológicas.

O índice Dow Jones ganhou 0,61% para 39.005,49 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 1,54% para 16.265,64 unidades, e o índice S&P 500 alcançou um novo recorde de fechamento após uma alta de 1,12% para 5.175,27 pontos.

A inflação nos Estados Unidos subiu para 3,2% nos 12 meses até fevereiro, em comparação com uma medição de 3,1% em janeiro, segundo o IPC publicado nesta terça-feira pelo Departamento do Trabalho.

Os analistas esperavam que a inflação de 12 meses se mantivesse estável em 3,1%.

A alta é explicada pelo aumento nos preços de moradia, gasolina e passagens aéreas.

Na medição mês a mês, a inflação passou de 0,3% em janeiro para 0,4% em fevereiro. O número está em linha com as expectativas dos analistas, segundo o consenso reunido pelo Market Watch.

No entanto, o dado positivo do relatório é que a inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis, como alimentos e energia, se moderou na medição mensal (para 0,4%) e no dado de 12 meses, que registrou 3,8% em fevereiro contra 3,9% em janeiro. O dado anual é o mais baixo desde maio de 2021.

O relatório de inflação não diminuiu o entusiasmo dos investidores pelas ações, e o mercado foi impulsionado pelos resultados da Oracle, cujas ações fecharam em alta de 11,71% a 127,50 dólares após um lucro maior do que o esperado no terceiro trimestre de seu exercício fiscal.

A direção da Oracle indicou que a demanda é forte para o desenvolvimento de infraestrutura destinada à inteligência artificial (IA) generativa nas empresas.

A estrela da bolsa, a Nvidia, que havia caído de sua alta histórica na sexta-feira, recuperou terreno, ganhando 7,16% a 919,13 dólares.

Entre as gigantes tecnológicas, a Meta subiu 3,34%, a Amazon 1,99% e a Microsoft 2,66%.

"Após os bons resultados da Oracle, os investidores olham além da inflação, em direção aos resultados das empresas. É uma grande mudança", disse Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

A inflação "ainda é uma preocupação, mas não é mais uma ameaça e o mercado pode respirar aliviado", afirmou o analista.

