Wall Street fecha em alta ante expectativa de corte dos juros

A- A+

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira, impulsionada por um indicador do emprego e um relatório do Federal Reserve que levam os investidores a pensar em um corte iminente dos juros.

O Dow Jones subiu 0,14%; o Nasdaq, 0,57%; e o S&P 500, 0,42%.

Informações sobre um mercado de trabalho menos forte do que o esperado - como buscava o Fed para reduzir a pressão do consumo, que impulsionou os preços - e trechos das atas da última reunião do Fed segundo os quais membros do Comitê de Política Monetária destacaram que o progresso recente na luta contra a inflação e o aumento do desemprego favorecem um corte de 25 pontos-base indicam para os investidores cortes iminentes dos juros, o que representa uma boa notícia para o mercado de ações.

Veja também

Sistema socioeducativo Sistema socioeducativo brasileiro são miniprisões, diz ativista