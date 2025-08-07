Qui, 07 de Agosto

BOLSA DE APOSTAS

Waller supera Hassett e se torna favorito para chefiar Fed, mostra bolsa de aposta

Segundo a Kalshi, Waller agora tem 47% de chance de ser indicado ao cargo

Federal Reserve, o banco central norte-americano.Federal Reserve, o banco central norte-americano. - Foto: Reprodução/X

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller se tornou favorito para ser o próximo presidente da autoridade monetária dos Estados Unidos, conforme a bolsa de apostas Kalshi.

As chances do dirigente dispararam após reportagem da Bloomberg revelar que Waller é o nome preferido de assessores do presidente norte-americano, Donald Trump.

O republicano está em processo de escolha do substituto do atual chefe do banco central, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio do ano que vem.

Segundo a Kalshi, Waller agora tem 47% de chance de ser indicado ao cargo, um salto de 30 pontos porcentuais em relação à véspera

O diretor superou a posição do diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, que soma 35% de probabilidade. Em seguida, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh aparece com 20%.

