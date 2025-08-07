Waller supera Hassett e se torna favorito para chefiar Fed, mostra bolsa de aposta
Segundo a Kalshi, Waller agora tem 47% de chance de ser indicado ao cargo
O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller se tornou favorito para ser o próximo presidente da autoridade monetária dos Estados Unidos, conforme a bolsa de apostas Kalshi.
As chances do dirigente dispararam após reportagem da Bloomberg revelar que Waller é o nome preferido de assessores do presidente norte-americano, Donald Trump.
O republicano está em processo de escolha do substituto do atual chefe do banco central, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio do ano que vem.
Segundo a Kalshi, Waller agora tem 47% de chance de ser indicado ao cargo, um salto de 30 pontos porcentuais em relação à véspera
O diretor superou a posição do diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, que soma 35% de probabilidade. Em seguida, o ex-diretor do Fed Kevin Warsh aparece com 20%.