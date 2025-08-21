Qui, 21 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NEGÓCIOS

Walmart diz que tarifas estão elevando seus preços nos EUA e fazem "custos aumentarem a cada semana"

Maior varejista do mundo diz que reduziu margem de lucro para evitar ao máximo repasses para os consumidores

Reportar Erro
Walmart sente as pressões impostas pelo tarifaço de Donald TrumpWalmart sente as pressões impostas pelo tarifaço de Donald Trump - Foto: Walmart Supercenter

O gigante varejista americano Walmart já está sentindo pressões constantes de custos por causa do tarifaço de Donald Trump e reabastece as prateleiras de vários produtos com preços mais altos, uma pressão que está começando a moldar o comportamento do consumidor. O CEO do Walmart, Doug McMillon, disse hoje que vê os "custos aumentarem a cada semana" por causa das tarifas.

Segundo o Financial Times, o executivo chefe da maior varejista do mundo afirmou em teleconferência sobre o resultado do segundo trimestre que as tarifas já estão atingindo muito mais produtos importados do que há alguns meses.

"Continuamos vendo nossos custos aumentarem a cada semana, o que projetamos que continuará acontecendo no terceiro e no quarto trimestres", disse o CEO Doug McMillon na teleconferência.

Leia também

• Amazon descumpre promessa de não mexer nos preços em postura divergente da adotada pela Walmart

• Herdeira do Walmart financia anúncio contra Trump e provoca fúria de apoiadores do presidente

• 'Birkin do Walmart': versão mais barata de bolsa de luxo faz sucesso no TikTok

Mesmo com as pressões de custos adicionais, o Walmart relatou um crescimento de vendas de 1,5% em relação ao ano passado. Porém, o lucro ajustado por ação de US$ 0,68 ficou abaixo das expectativas dos analistas, de US$ 0,74 por ação. As margens de lucro da empresa diminuíram e os custos de estoque aumentaram. Com o resultado, as ações da empresa caíram ontem 4,5% em Nova York.

Na teleconferência, o diretor Financeiro da Walmart, John David Rainey, disse que a varejista teve margens de lucro menores do que o esperado no segundo trimestre porque tentou evitar ao máximo passar os custos integrais das tarifas para os preços nas lojas.

Ele acrescentou que o peso dos aumentos de preços por causa das tarifas é gradual, mas está mudando o comportamento dos consumidores.

- Não é de surpreender que vejamos mais ajustes no consumo de famílias de renda média e baixa do que em famílias de renda mais alta e categorias discricionárias. Como sempre, nossos clientes são conscientes, inteligentes e conscientes em relação a valores - disse McMillon.

Em maio, dias depois de Trump anunciar o tarifaço sobre importações de parceiros comerciais americanos, o CEO da Walmart já tinha alertado que as tarifas eram muito altas e forçariam a varejista a aumentar os preços aos consumidores.

Trump respondeu "exigindo" que a varejista absorvesse os custos: "coma as tarifas", disse na época o presidente americano em sua rede social. A Walmart disse que prosseguiria com seu esforço contínuo de manter preços atraentes para os seus clientes.

- Em relação às nossas decisões de preços nos EUA, dadas as pressões de custos relacionadas às tarifas, estamos fazendo o que prometemos. Estamos mantendo nossos preços os mais baixos possíveis, pelo maior tempo possível - disse ontem o diretor Financeiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter