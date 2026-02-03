Qua, 04 de Fevereiro

Folha de Pernambuco
quarta03/02/2026
MERCADO

Walt Disney nomeia Josh D'Amaro como seu próximo CEO

D'Amaro, de 54 anos, assumirá as rédeas em 18 de março após uma votação unânime do conselho

Walt Disney Company, gigante do entretenimentoWalt Disney Company, gigante do entretenimento - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

A gigante do entretenimento Walt Disney Company anunciou, nesta terça-feira (3), que Josh D'Amaro, atual chefe da divisão de parques, substituirá o histórico CEO do grupo Bob Iger, que deixará o cargo em março.

D'Amaro, de 54 anos, assumirá as rédeas em 18 de março após uma votação unânime do conselho, informou a empresa em um comunicado. Ele sucederá Iger, que liderou a Disney por quase duas décadas, em dois períodos distintos.

"Josh D'Amaro possui esta rara combinação de liderança inspiradora e inovação, um senso aguçado para detectar oportunidades de crescimento estratégico e uma profunda paixão pela marca Disney", disse o presidente do conselho, James Gorman.

Com 28 anos de trabalho na Disney, D'Amaro supervisiona o négocio mais importante da empresa, que gerou 36 bilhões de dólares (189,2 bilhões de reais) no ano fiscal de 2025 e empregou 185 mil pessoas com seus 12 parques de atrações e 57 hotéis em todo o mundo.

Iger, de 75 anos, elogiou que D'Amaro possui uma "apreciação instintiva da marca Disney e um profundo entendimento do que conecta com nossos públicos".

Sob a liderança de Iger, a Disney adquiriu a Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox. Também abriu seu primeiro parque temático na China —o Shanghai Disney Resort— e lançou os serviços de streaming Disney+ e ESPN+.

Iger será assessor até dezembro de 2026 e depois se aposentará da empresa.

O grupo de entretenimento divulgou, na segunda-feira (2), resultados que superaram as expectativas do mercado para o primeiro trimestre do seu ano fiscal (encerrado em dezembro), em particular devido ao dinamismo dos seus parques de atrações e cruzeiros.

