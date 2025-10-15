A- A+

Transnordestina Wamberto Barbosa destaca impacto da Transnordestina para o polo de confecções do Agreste Economista do NTCPE aponta ganhos logísticos e fiscais com a ferrovia e diz que setor movimenta R$ 8 bilhões por ano em Pernambuco

O diretor de Planejamento do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), Wamberto Barbosa, destacou o potencial da Transnordestina para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado, especialmente no polo de confecções do Agreste. A declaração foi feita durante a quinta edição do seminário Conexões Transnordestina – A Ferrovia que Move Pernambuco, realizada nesta quarta-feira (15), no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (ACIC).

Segundo Wamberto, o projeto representa uma oportunidade para o setor avançar em competitividade e eficiência logística. “A Transnordestina é um projeto estruturante para Pernambuco e para o setor têxtil. Vai gerar impactos positivos não só na redução de custos, mas na viabilização de uma nova etapa de desenvolvimento e de verticalização de toda a cadeia produtiva”, afirmou.

O economista lembrou que o polo de confecções pernambucano movimenta cerca de R$ 8 bilhões por ano, reunindo aproximadamente 400 mil trabalhadores diretos e indiretos em 51 municípios. Desse total, 70% da produção tem origem no Agreste, em cidades como Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

Ainda segundo Wamberto, o setor também tem se consolidado como um importante gerador de receita tributária. “Em 2024, o polo arrecadou R$ 1,2 bilhão em ICMS, superando segmentos tradicionais como o supermercadista e o farmacêutico. Foi um resultado recorde, que mostra a força e a capacidade produtiva do nosso setor”, destacou.

O economista ressaltou que a chegada da ferrovia deve reforçar esse desempenho, reduzindo custos logísticos e ampliando a competitividade da indústria local. “Com a Transnordestina, teremos um novo patamar de desenvolvimento. É um passo importante para garantir mais eficiência e sustentabilidade a todo o arranjo produtivo”, concluiu.

O seminário contou com a presença de empresários, autoridades e especialistas, entre eles a vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o engenheiro ferroviário Fernando Jordão; o consultor em transportes Maurício Pina; o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre; e a consultora em estratégia Ivânia Porto, representante da ACIC. A mediação foi conduzida pela jornalista Patrícia Raposo, CEO do Movimento Econômico, organizador do evento.

O Conexões Transnordestina é uma série de encontros itinerantes com patrocínio da Sudene e do Complexo Industrial Portuário de Suape. A edição de Caruaru sucede os encontros realizados em Salgueiro, Petrolina, Araripina e Belo Jardim, que têm como objetivo alinhar o planejamento logístico da ferrovia às demandas produtivas do interior.

Veja também