Warner rejeita oferta hostil de compra da Paramount

A Warner Bros. Discovery rejeitou nesta quarta-feira uma oferta hostil de aquisição apresentada pela Paramount na semana passada, que buscava barrar os planos da gigante do streaming Netflix de comprar o estúdio de Hollywood, controlador da CNN.

Em comunicado, a companhia informou que seu conselho de administração decidiu por unanimidade que a proposta da Paramount não atende aos interesses da Warner nem de seus acionistas. O colegiado também afirmou que a oferta não se enquadra nos critérios de uma "Proposta Superior", conforme previsto no acordo de fusão firmado com a Netflix, anunciado em 5 de dezembro.

Preocupação com financiamento

Um dos principais pontos de impasse foi a preocupação com o financiamento proposto pela Paramount, liderada por David Ellison. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, grande parte dos recursos estaria vinculada a um fundo que administra a fortuna de seu pai, Larry Ellison, bilionário do setor de software e CEO da Oracle. Por se tratar de um fundo revogável, os ativos poderiam ser retirados a qualquer momento, o que levantou dúvidas sobre a solidez do financiamento.

O conselho da Warner Bros. também manifestou preocupação com a capacidade da empresa de conduzir seus negócios durante o período, que pode se estender por mais de um ano, necessário para a aprovação regulatória de uma eventual venda. Segundo as fontes, a proposta da Paramount não oferece flexibilidade suficiente para a gestão operacional e do balanço da companhia nesse intervalo.

A Paramount, controladora da CBS e da MTV, afirmou em documento protocolado na semana passada que atendeu às preocupações da Warner Bros. quanto à flexibilidade para refinanciar dívidas e ao pagamento de uma multa rescisória de US$ 5 bilhões, que seria garantida pela família Ellison.

A empresa também ajustou outros pontos da oferta. Cerca de US$ 1 bilhão em financiamento da chinesa Tencent foi retirado após preocupações de que o aporte pudesse levantar questionamentos de segurança nacional junto aos reguladores dos Estados Unidos.

Netflix compra Warner

Neste mês, a Warner Bros. concordou em vender seus estúdios, o negócio de streaming e a HBO para a Netflix por US$ 27,75 por ação, o equivalente a cerca de US$ 83 bilhões, incluindo dívidas. O acordo encerrou uma disputa de lances que se estendeu por várias semanas entre Netflix, Paramount e Comcast.

Separadamente, a empresa planeja desmembrar redes de TV a cabo, como CNN e TNT, e distribuí-las aos acionistas antes da conclusão do negócio com a Netflix.

A Paramount havia oferecido US$ 30 por ação pela Warner Bros., avaliando a companhia em mais de US$ 108 bilhões, incluindo dívidas. Três dias após o anúncio do acordo entre Netflix e Warner Bros., a empresa levou sua proposta diretamente aos acionistas ao lançar uma oferta pública de aquisição.

A Paramount afirmou ainda que sua proposta não é "final", indicando margem para aumento do valor. As ações da Warner Bros. eram negociadas a US$ 29,109, sinalizando que parte dos investidores aposta em um preço mais elevado.

A oferta da Paramount sofreu novo revés com o anúncio de que a Affinity Partners, gestora de private equity de Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se da disputa. A empresa havia surgido neste mês como participante da oferta.

Segundo um representante, a Affinity avaliou que a dinâmica do investimento mudou desde que passou a se envolver no processo, em outubro.

"Com dois fortes concorrentes disputando o futuro deste ativo americano único, a Affinity decidiu não prosseguir com a oportunidade. Continuamos acreditando haver uma forte justificativa estratégica para a oferta da Paramount", afirmou a empresa.

Pelos termos do acordo com a Netflix, a Warner Bros. está impedida de solicitar propostas de outros compradores, mas pode avaliar ofertas que surjam espontaneamente. Caso surja uma proposta considerada superior, a empresa é obrigada a dar à Netflix o direito de igualar a oferta, para tentar preservar o acordo em vigor. (com AFP e Bloomberg)

