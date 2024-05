Warren Buffett elogia a Apple, após reduzir sua participação na empresa

A- A+

Após revelar ter reduzido sua participação na Apple, Warren Buffett elogiou a fabricante do iPhone durante a reunião anual da Berkshire Hathaway, neste sábado. No final do primeiro trimestre, a Berkshire reportou uma participação de US$ 135,4 bilhões na empresa — abaixo dos US$ 174,3 bilhões do final do ano.

A movimentação rapidamente se tornou um dos principais temas à medida que a reunião avançava, mesmo que a Berkshire tenha vendido algumas ações da Apple durante o trimestre anterior.

Apesar da venda, Buffett disse à multidão que a Apple é "ainda melhor" do que a American Express e a Coca-Cola, que são "negócios maravilhosos" que a Berkshire também possui.

A menos que algo mude drasticamente, a Apple permanecerá seu maior investimento, falou o investidor, insinuando que as implicações fiscais motivaram a venda. O iPhone pode ser um dos maiores produtos de todos os tempos, acrescentou Buffett.

A Apple enfrentou uma série de desafios: uma multa antitruste de US$ 2 bilhões, vendas em queda na China e o cancelamento de um projeto de carro de uma década, entre outros. As ações da empresa caíram cerca de 5% este ano.

A venda fortaleceu o montante em dinheiro da Berkshire, que atingiu um recorde de US$ 189 bilhões no final de março. Dadas as condições de mercado atuais — onde cortes nas taxas são incertos, a inflação permanece elevada e os riscos geopolíticos são muitos — Buffett falou que não se importava em acumular o dinheiro, acrescentando que poderia chegar a US$ 200 bilhões até o final do trimestre.

O montante também se beneficiou de taxas de juros mais altas, ganhando US$ 1,9 bilhão de receitas de juros em comparação com US$ 1,1 bilhão durante o mesmo trimestre do ano anterior.

O montante em dinheiro da Berkshire cresceu em meio à escassez de negócios de grande porte. Buffett disse no sábado que não conseguiu encontrar aquisições recentes que "movam o ponteiro" para a empresa. Os investidores interpretaram como um sinal de sua visão sobre o mercado de ações também.

— Buffett está acumulando dinheiro e, portanto, é pessimista em relação ao mercado de ações. É improvável que ele aplique esses fundos a menos que tenha a chance de comprar uma empresa inteira ou haja uma grande venda no mercado de 30% ou mais — disse Bill Smead, diretor de investimentos da Smead Capital Management.

Além de elogios a Apple, confira outras conclusões da reunião anual e dos resultados da Berkshire:

Aumento de ganhos

Como sinal de que a economia dos EUA permaneceu robusta no início do ano, a coleção de negócios do conglomerado — que inclui fabricantes, construtoras de casas, empresas de seguros e varejistas —gerou US$ 11,2 bilhões de lucro operacional, um salto de 39% em relação ao ano anterior.

Melhores resultados em seus negócios de seguros contribuíram para o aumento, gerando US$ 2,6 bilhões em comparação com US$ 911 milhões no mesmo período do ano passado, como na seguradora de automóveis Geico, onde os lucros antes de impostos mais que dobraram para US$ 1,93 bilhão.

Já unidade ferroviária da Berkshire, BNSF, relatou uma queda de 8,3% nos lucros em relação ao período anterior, o que a Berkshire atribuiu a "mudanças desfavoráveis na composição de negócios", bem como a menores receitas de sobretaxa de combustível.

Clima e Incêndios florestais

A PacifiCorp da Berkshire registrou estimados US$ 2,4 bilhões de perdas prováveis antes de impostos de incêndios florestais que se espalharam por Oregon e Califórnia. Cerca de UU$ 1,7 bilhão dessas perdas permanecem não pagas, afirmou a Berkshire em seu relatório de ganhos.

A PacifiCorp enfrenta reclamações de responsabilidade pelos incêndios, e os danos buscados pelos autores em Oregon e Califórnia totalizaram aproximadamente US$ 7 bilhões no final do primeiro trimestre, disse a Berkshire.

Em sua reunião anual, Greg Abel — o sucessor nomeado por Buffett e vice-presidente das operações não seguradoras da empresa — apontou para uma reivindicação adicional de US$ 30 bilhões que foi registrada na semana passada, embora a descrevesse como "uma reivindicação incremental" para um processo existente.

Sucessão

Buffett mencionou sua própria mortalidade ao longo do dia, à medida que a questão da sucessão surgia repetidamente. O investidor bilionário assegurou aos acionistas que o futuro da empresa estava em boas mãos. Abel — que entende os negócios "extremamente bem" — deve assumir a alocação de capital de Buffett quando ele não estiver mais por perto, disse ele.

Além disso, Buffett também continuou evocando mudanças de liderança na Apple, destacando o forte papel do CEO Tim Cook, que assumiu o cargo após Steve Jobs.

Paramount Global

A Berkshire também vendeu sua posição na Paramount Global com prejuízo, disse Buffett, acrescentando que ele foi responsável pelo investimento. A empresa enfrentou desafios à medida que os espectadores migraram da TV tradicional para ofertas de plataformas on-line e atualmente está sendo alvo de negociações de aquisição.

— Eu fiz tudo sozinho, pessoal — disse Buffett.

