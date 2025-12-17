A- A+

ROBO-TÁXIS Waymo e Tesla acirram competição por mercado de robo-táxis A empresa de Musk pode produzir milhões de veículos por ano, e a Waymo completa mais de 450.000 corridas de táxi totalmente autônomas por semana

A batalha entre a Waymo e a Tesla pelo controle do mercado de robo-táxis está esquentando. Na terça-feira, a CNBC informou que a empresa de direção autônoma Waymo estava levantando um adicional de US$ 15 bilhões em capital, avaliando a empresa em até US$ 110 bilhões.

A Alphabet controla a Waymo, mas o gigante da tecnologia tem outros investidores em seu negócio de robo-táxis, que opera em cinco cidades - São Francisco, Los Angeles, Austin, Phoenix e Atlanta - e planeja expandir em breve para uma dúzia a mais, incluindo Nova York, Miami, Londres e Tóquio.

Mais cidades significam mais carros, que custam dinheiro. Carros são uma vantagem que a Tesla tem sobre a Waymo.

A empresa de Elon Musk pode produzir milhões de veículos por ano, e cada Tesla saindo da linha de montagem tem o hardware necessário para rodar sua tecnologia de direção autônoma mais avançada.

No entanto, a Waymo não fica atrás: ela completa mais de 450.000 corridas de táxi totalmente autônomas por semana. Além disso, a própria Alphabet tem o poder financeiro para apoiar uma expansão.

