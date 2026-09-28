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negócios Weg investirá R$ 840 milhões para ampliar capacidade de produção na América do Norte Multinacional brasileira informou em comunicado que investimento será feito primeiro no México; duas novas unidades serão construídas na região

A multinacional brasileira Weg, fabricante de motores elétricos e equipamentos eletroeletrônicos, anunciou nesta segunda-feira um plano de investimento de US$ 165 milhões, aproximadamente R$ 840 milhões, para expandir sua produção de geradores na América do Norte.

A Weg conta com três unidades industriais nos Estados Unidos focadas em equipamentos elétricos, tintas ou suporte produtivo. No México, a empresa quatro unidades industriais, com destaque para a operação em Atotonilco de Tula (Parque Quma) e a unidade em Monterrey, voltada para motores, geradores e pesquisa e desenvolvimento.

O investimento tem como objetivo atender o aumento da demanda por soluções de geração de energia impulsionada pela expansão dos data centers. A iniciativa representa mais um passo na estratégia de crescimento dos negócios incorporados à companhia por meio da aquisição da Marathon.

Em 2023, a Weg adquiriu os negócios de motores elétricos industriais e geradores da americana Regal Rexnord Corporation, incluindo a tradicional marca Marathon. O valor do negócio, à época, foi de cerca de US$ 400 milhões.

O novo investimento na região será realizado em duas fases. A primeira contempla US$ 24 milhões para aquisição e adequação de um prédio industrial localizado ao lado do atual Parque Industrial de Quma I.

A unidade será destinada à montagem de geradores e tem início das operações previsto para o segundo trimestre de 2027.

Na segunda fase, em local ainda a ser definido na América do Norte, a WEG investirá US$ 141 milhões na construção de duas novas instalações industriais.

O projeto prevê a implantação de uma estrutura produtiva verticalizada que abrangerá processos estratégicos como fabricação de lâminas, bobinas de baixa e média tensão, eixos e carcaças, aumentando a eficiência operacional e a competitividade da operação.

De dez para cinquenta

Ao fim da segunda fase, prevista para ser concluída em 2030, a companhia terá capacidade global de fabricar cerca de cinquenta geradores por dia em suas fábricas no México, EUA, Brasil e China, frente a atual capacidade de dez geradores por dia.

"Este investimento representa mais um passo importante na consolidação da nossa estratégia para o negócio de geradores na América do Norte. Além de ampliar nossa capacidade de produção, o projeto fortalece a integração das operações incorporadas com a Marathon e nos prepara para acompanhar a evolução de mercados que demandam infraestrutura crítica cada vez mais robusta, como o de data centers", afirmou em nota João Paulo Gualberto da Silva, vicepresidente da unidade de Energia da WEG.

A WEG estima que as atuais tarifas dos Estados Unidos devem pressionar sua margem consolidada caso permaneçam em vigor, mas avalia que sua presença global e a diversificação da produção podem ajudar a reduzir os impactos das medidas comerciais, segundo a agência Bloomberg.

Atualmente, 21% da produção no Brasil é destinada aos Estados Unidos, percentual inferior ao registrado em 2024, quando cerca de um terço da produção brasileira era exportada ao mercado americano.

O México passou a ser o principal centro de produção da companhia para atender os EUA, com 41% da produção das operações mexicanas destinada ao país.

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