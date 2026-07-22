Weg: lucro líquido soma R$ 1,558 bilhão no 2º trimestre, queda de 2,1% na comparação anual

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O segundo trimestre segue desafiador para a Weg: a companhia reportou lucro líquido de R$ 1,558 bilhão de abril a junho deste ano, queda de 2,1% em relação a igual período de 2025. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) também recuou 2,1%, passando de R$ 2,259 bilhões em 2025 para R$ 2,21 bilhões no mesmo período em 2026. A margem Ebitda, de 21,8%, foi 0,3 ponto porcentual menor do que no segundo trimestre do ano passado.

A receita operacional líquida também apresentou queda no primeiro trimestre em relação ao mesmo mês do ano passado. A companhia faturou R$ 10,14 bilhões, um pequeno recuo 0,6% no comparativo anual, quando alcançou R$ 10,20 bilhões.

"Apresentamos mais um trimestre de margens operacionais e retorno sobre o capital investido saudáveis, mesmo em um ambiente ainda desafiador para o crescimento. Apesar disso, continuamos com boa demanda por nossos produtos e serviços nos principais mercados de atuação, com mais um trimestre de crescimento de dois dígitos da receita em dólares no mercado externo, apesar do impacto da valorização do real quando comparado ao mesmo período no ano anterior, além da menor demanda por projetos de geração de energia renovável no Brasil", afirma a Weg em seu release de resultados.

Segundo a empresa, no Brasil, a continuidade de entregas dos projetos de transmissão & distribuição (T&D), aliada a melhora da atividade industrial, contribuíram positivamente para o resultado do trimestre. A queda na receita é fruto principalmente da continuidade do menor nível de entregas no negócio de geração solar, devido à ausência de novos projetos em 2026.

Já no mercado externo, de acordo com a Weg, o crescimento consistente em dólares e em moedas locais. No segundo trimestre, a empresa teve uma receita em dólares de US$ 1,22 bilhões, 14,7% maior que o apurado em igual período do ano passado.

Segundo a empresa, a atividade industrial continuou positiva em nos principais mercados de atuação, principalmente nos equipamentos para segmentos como óleo & gás e sistemas de ventilação e refrigeração. A área de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) também segue positiva, com destaque para a demanda dos negócios de geração da Marathon e a continuidade do volume de entregas do negócio de T&D na América do Norte.

"Apesar dos desafios no cenário global, seguimos confiantes em nosso modelo de negócio, sustentado por uma visão de longo prazo e presença global. Continuamos com nossa estratégia de expansão de capacidade de fabricação que, aliada e diversificação de produtos e soluções, contribui para entrega de margens operacionais consistentes e retorno sobre o capital investido superior à média da indústria", disse a companhia.

Resultado semestral

No primeiro semestre, o lucro da Weg chegou a R$ 4,31 bilhões, uma queda de 3,9% no comparativo com o resultado alcançado de janeiro a junho do ano passado, de R$ 4,42 bilhões.

Já o Ebitda foi de R$ 4,31 bilhões, um recuo de 2,6% ante igual período do ano passado, quando alcançou R$ 4,42 bilhões. A receita operacional líquida da Weg alcançou R$ 19,61 bilhões, queda de 3,3% no comparativo anual.

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