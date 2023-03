A- A+

Contas públicas Wellington Dias elogia arcabouço fiscal por garantir compromisso com os mais pobres Fazenda divulgou nesta quinta-feira os parâmetros da nova regra fiscal do governo

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, elogiou o arcabouço fiscal proposto pelo Ministério da Fazenda por permitir o controle das contas públicas integrado ao compromisso social. O ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira (30) os parâmetros da nova regra fiscal do governo.

O caminho traçado pelo presidente Lula, para o novo arcabouço fiscal, combina controle das contas a partir de um plano com metas, que faltava no plano anterior, com esforço para mais investimento público e privado, para acelerar crescimento econômico. O desafio é não deixar o Brasil refém da atual política de juros altos, e buscar ambiente de diálogo e entendimento no Congresso Nacional. A proposta assim mantém compromisso firme com o econômico, mas integrado com o ambiental e o social disse ao Globo.

Para ele, a solução costurada pela equipe econômica vai permitir que os mais pobres continuem tendo espaço no Orçamento público, especialmente aqueles que estão na extrema pobreza e são beneficiados por programas como o Bolsa Família:

E além de cuidar dos mais pobres, vamos fazer crescer a renda destes e também crescer a renda e o número de pessoas na classe média, para uma economia mais segura, mais estável, com ampliação do consumo interno.

O ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira os parâmetros do novo arcabouço fiscal do governo. A nova regra vai prever uma banda para o crescimento real das despesas primárias, ou seja, tudo o que é gasto pelo governo sem contar o pagamento de juros. O Bolsa Família é um dos programas que foram citados pela pasta no anúncio das novas regras fiscais e a ampliação dos pagamentos foi considerada uma "reparação social".

