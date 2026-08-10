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negócios Wesley Batista Filho assumirá cargo de CEO global da JBS a partir de janeiro de 2027 Filho de Wesley e sobrinho de Joesley assumirá comando da companhia, após liderar operação nos EUA, de onde vem maior parte da receita da companhia

A JBS anunciou nesta segunda-feira, 10, que Wesley Batista Filho, atual CEO da JBS USA, será o novo CEO global da companhia a partir de janeiro de 2027.

Ele tem 34 anos e é filho de Wesley e sobrinho de Joesley Batista, empresários controladores, que comandaram a expansão global da companhia, dona de um faturamento de US$ 86 bilhões (cerca de R$ 450 bilhões) no ano passado.

A mudança faz parte de um processo de sucessão planejado e terá como principal característica a continuidade da estratégia da empresa, segundo o atual CEO global, Gilberto Tomazoni. Ele deixará o cargo após oito anos à frente da companhia e assumirá as posições de vice-chairman do conselho de administração e senior advisor.



"Estamos iniciando o processo de sucessão. O Wesley Filho vai assumir como CEO global da companhia em janeiro do próximo ano", afirmou Tomazoni ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Segundo ele, a sucessão foi planejada há alguns anos e ocorre em um momento em que a JBS está "forte" e com "várias novas frentes" de crescimento.



Tomazoni destacou a experiência e a capacidade de execução de Wesley, com quem trabalha diretamente há cerca de dez anos. "Conheço a capacidade de execução dele, a determinação de fazer as coisas acontecerem", disse. "O maior legado de um CEO é fazer seu sucessor", afirmou.



Wesley, por sua vez, classificou a transição como "muito natural" e disse que a prioridade será dar continuidade ao caminho de crescimento da JBS. "Temos um alinhamento muito grande, uma proximidade muito grande em tudo que tem sido feito na JBS", afirmou.



Segundo ele, a companhia seguirá avançando nas frentes já abertas. "Continuidade é o foco dessa transição."



Wesley construiu sua carreira dentro da JBS desde 2011, quando ingressou como trainee na operação de carne bovina da companhia em Greeley, no Colorado.

Ao longo da trajetória, liderou operações no Uruguai, Paraguai, Canadá e Estados Unidos e comandou a JBS Brasil e a Seara antes de assumir, em 2023, o cargo de CEO da JBS USA, maior plataforma da companhia em receita.



A trajetória em diferentes mercados e proteínas foi apontado como motivo para a escolha de Wesley para o comando global. Ele liderou a JBS Brasil a partir de 2018 e, dois anos depois, passou a acumular a liderança da Seara.

Entre 2018 e 2021, a receita líquida anual da JBS Brasil praticamente dobrou, de cerca de R$ 27,6 bilhões para R$ 53,8 bilhões, enquanto a margem Ebitda (geração de caixa operacional) avançou de 4,5% para 7,4%



Na Seara, Wesley esteve à frente da transformação com maior foco em alimentos preparados e produtos de maior valor agregado.

Entre 2021 e 2025, foram investidos R$ 10,2 bilhões no negócio para ampliar capacidade, modernizar operações e acelerar o crescimento em produtos de maior valor agregado.

Entre 2024 e 2025, as iniciativas geraram R$ 3 bilhões em ganhos de eficiência operacional.



Wesley Jr assumiu operação nos EUA sob pressão



Nos Estados Unidos, Wesley assumiu a JBS USA em 2023, justamente em um período de forte restrição na oferta de gado e pressão sobre as margens da indústria de carne bovina.

Sob sua gestão, a JBS Beef North America melhorou o desempenho operacional, com crescimento da receita e retorno a Ebitda (lucro operacional) ajustado positivo.



A companhia também iniciou um programa para reduzir a diferença de margem em relação aos concorrentes e anunciou mais de US$ 400 milhões em investimentos em capacidade, eficiência e produtos de maior valor agregado.



A experiência internacional de Wesley também foi destacada por Tomazoni como diferencial para comandar uma companhia cuja operação norte-americana responde por mais da metade da receita. "Ele entende nosso negócio, nossa cultura e nossas pessoas", afirmou o atual CEO global.



Quem é o CEO que deixa o posto



Tomazoni, que está na JBS desde 2013 e ocupa a posição de CEO global desde dezembro de 2018, deixará o cargo após 14 anos de atuação na companhia.

Durante sua gestão, a receita da JBS cresceu 73%, de US$ 49,7 bilhões para US$ 86,2 bilhões, enquanto a empresa ampliou a diversificação de proteínas, fortaleceu marcas e produtos de maior valor agregado, avançou em biotecnologia, alcançou grau de investimento e concluiu a listagem de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

"Foi uma honra liderar esta grande companhia nos últimos oito anos. A JBS está mais forte, mais diversificada e mais preparada para o futuro do que em qualquer outro momento de sua história", afirmou Tomazoni.



Após a transição, Tomazoni continuará como chairman do conselho de administração da Pilgrim's Pride Corporation, além de assumir a presidência do Conselho do Instituto J&F. Na JBS, será vice-chairman do conselho de administração e sênior advisor.

A mudança na liderança global, portanto, preservará Tomazoni próximo à companhia, ao mesmo tempo em que colocará Wesley à frente da próxima etapa de expansão da JBS.

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