A- A+

TECNOLOGIA WhatsApp anuncia recurso para criar figurinhas no próprio app. Veja como funciona Ferramenta, no entanto, só está disponível para usuários com dispositivos com sistema operacional iOS 17+

O WhatsApp lançou nesta quinta-feira uma ferramenta para criar figurinhas no próprio aplicativo. A novidade, no entanto, só está disponível para usuários que utilizam aparelhos com sistema operacional IOS.

O criador de figurinhas já é uma funcionalidade disponível no WhatsApp Web. O lançamento contempla dispositivos com iOS 17+, que receberá a novidade nos próximos dias. De acordo com o WhatsApp, usuários com versões mais antigas do iOS poderão editar os stickers já existentes, mas não criar novos.

Alguns aplicativos não oficiais já permitiam a criação das figurinhas em celulares. A ideia do WhatsApp é que os usuários possam "criar suas próprias figurinhas sem precisar arrastar e soltar imagens de sua galeria" ou utilizar esses outros apps.

Para criar e editar o sticker, o app disponibiliza a função de corte automático e um conjunto de ferramentas de edição, como texto, desenho e até mesmo a capacidade de sobrepor outras figurinhas. Após ser enviada na conversa, a figurinha é automaticamente salva na pasta de stickers. Veja o passo a passo.





Para criar uma figurinha a partir de uma imagem:

Abra a pasta de figurinhas selecionando o ícone de sticker à direita da caixa de texto;

Selecione "criar sticker" e escolha uma imagem da sua galeria;

em seguida, personalize a figurinha (escolha um recorte, adicione texto, outros stickers ou desenhos)

Compartilhe a figurinha na conversa.

Para editar uma figurinha existente:

Abra a pasta de figurinhas, basta ir no ícone de sticker à direita da caixa de texto;

Pressione e segure a figurinha que deseja editar e selecione "editar sticker";

Personalize a figurinha (adicione texto, outros stickers ou desenhe na figurinha);

Envie a figurinha.

Veja também

FMotors Alerta: site que oferece pagamento do IPVA via Pix é falso, diz Detran-PE