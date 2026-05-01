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TECNOLOGIA WhatsApp: confira lista dos celulares que perderão a compatibilidade com o aplicativo em maio Aparelhos Android e iPhones perderão a capacidade de suportar atualizações do app de mensagens da Meta

O WhatsApp deixará de oferecer suporte a alguns celulares a partir de maio. O motivo é que o aplicativo de mensagens instantâneas recebe atualizações constantes e os dispositivos móveis exigem certas especificações técnicas para funcionar corretamente.

Embora muitos celulares atualmente não tenham problemas para executar o WhatsApp, ainda existem modelos mais antigos que podem apresentar dificuldades ao usar o aplicativo.

De acordo com a Central de Ajuda do WhatsApp, o aplicativo é compatível com o Android OS 5.0 e versões posteriores, bem como com iPhones com iOS 15.1 e versões posteriores.



A Central também afirma: “Estamos descontinuando o suporte para dispositivos e sistemas operacionais mais antigos. Fazemos isso para oferecer suporte a dispositivos mais recentes e acompanhar os avanços tecnológicos e de segurança mais recentes”.

Nesse sentido, é normal que alguns celulares que não possuem esses recursos deixem de ser compatíveis com o aplicativo Meta.





Quais celulares deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp em maio de 2026?

Com base nos critérios acima, alguns telefones não recebem mais atualizações do WhatsApp e não atendem aos requisitos atuais do aplicativo. Os telefones que não serão mais compatíveis são os seguintes:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S4 Mini

Moto G (primeira geração)

Sony Xperia Z

LG Optimus G

Nexus 4

Se o seu telefone estiver na lista acima, você não poderá mais usar o aplicativo, a menos que instale uma versão superior ao Android 5.0 ou iOS 15.1. Se o seu dispositivo não for compatível com essa atualização do sistema operacional, a única solução é adquirir um modelo mais recente.

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