WhatsApp: confira lista dos celulares que perderão a compatibilidade com o aplicativo em maio
Aparelhos Android e iPhones perderão a capacidade de suportar atualizações do app de mensagens da Meta
O WhatsApp deixará de oferecer suporte a alguns celulares a partir de maio. O motivo é que o aplicativo de mensagens instantâneas recebe atualizações constantes e os dispositivos móveis exigem certas especificações técnicas para funcionar corretamente.
Embora muitos celulares atualmente não tenham problemas para executar o WhatsApp, ainda existem modelos mais antigos que podem apresentar dificuldades ao usar o aplicativo.
De acordo com a Central de Ajuda do WhatsApp, o aplicativo é compatível com o Android OS 5.0 e versões posteriores, bem como com iPhones com iOS 15.1 e versões posteriores.
A Central também afirma: “Estamos descontinuando o suporte para dispositivos e sistemas operacionais mais antigos. Fazemos isso para oferecer suporte a dispositivos mais recentes e acompanhar os avanços tecnológicos e de segurança mais recentes”.
Nesse sentido, é normal que alguns celulares que não possuem esses recursos deixem de ser compatíveis com o aplicativo Meta.
Leia também
• "Whatsapp fantasma"? Veja o que se sabe sobre maior atualização da história do aplicativo
• Muse Spark: Meta apresenta nova IA que vai alimentar Instagram, WhatsApp e Facebook
• Vamos falar sobre o corretor ortográfico no WhatsApp?
Quais celulares deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp em maio de 2026?
Com base nos critérios acima, alguns telefones não recebem mais atualizações do WhatsApp e não atendem aos requisitos atuais do aplicativo. Os telefones que não serão mais compatíveis são os seguintes:
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy S4 Mini
Moto G (primeira geração)
Sony Xperia Z
LG Optimus G
Nexus 4
Se o seu telefone estiver na lista acima, você não poderá mais usar o aplicativo, a menos que instale uma versão superior ao Android 5.0 ou iOS 15.1. Se o seu dispositivo não for compatível com essa atualização do sistema operacional, a única solução é adquirir um modelo mais recente.