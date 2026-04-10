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TECNOLOGIA "Whatsapp fantasma"? Veja o que se sabe sobre maior atualização da história do aplicativo Aplicativo testa sistema de nomes de usuário que promete mais privacidade e dispensa compartilhamento do número de telefone

A Meta, empresa proprietária do Whatsapp, prepara uma grande atualização que vai acrescentar funções de privacidade ao aplicativo de mensagens. A principal novidade do pacote, que é o maior da história da plataforma, é a introdução de nomes de usuário, o que permitirá que pessoas conversem sem precisar compartilhar seus números de telefone.

Veja, a seguir, o que se sabe sobre as mudanças planejadas para a rede social.

O que vai mudar no WhatsApp?

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o recurso está sendo liberado gradualmente para um número “limitado” de usuários. Para verificar se a funcionalidade já está disponível, é necessário acessar as configurações do aplicativo.

A principal vantagem do novo sistema é o aumento da privacidade, já que o número de telefone poderá ser mantido em sigilo. Ainda assim, o WhatsApp continuará exigindo um número para o cadastro e uso da conta.

A criação de nomes de usuário seguirá regras específicas. Eles deverão ter entre três e 35 caracteres e poderão incluir letras minúsculas, números, pontos e sublinhados. Também será obrigatório conter ao menos uma letra, sendo proibido o uso de “www” ou terminações que remetam a domínios de internet.

Outro ponto é que o nome escolhido não poderá coincidir com nomes já existentes no Facebook ou no Instagram, embora haja a possibilidade de vinculá-lo a essas plataformas.

Além disso, o WhatsApp pretende oferecer uma “chave de nome de usuário”, um código de quatro dígitos que será exigido para o envio de mensagens a novos contatos dentro do sistema.

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