TECNOLOGIA WhatsApp habilita a função de calculadora; veja como ativá-la Essa nova ferramenta está disponível para os usuários de iPhone compatíveis com a última atualização do aplicativo no iOS

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares, lança constantemente novas funções para facilitar seu uso e oferecer melhores experiências aos usuários. Uma das novidades mais recentes é a calculadora, que permite fazer cálculos dentro do próprio app.

Antes, se uma pessoa estivesse no aplicativo e precisasse fazer uma conta, tinha que sair dele, abrir a calculadora do celular e realizar a operação matemática. Depois de todo esse processo, precisava voltar a abrir o WhatsApp para copiar o resultado e enviá-lo.

Embora não tomasse muito tempo, esse processo adicionava algumas etapas extras. Agora, é possível realizar os cálculos sem precisar sair do aplicativo. Isso é possível graças à última atualização do iOS, que permite fazer operações matemáticas diretamente no WhatsApp, sem a necessidade de abrir outro programa no celular.

Como usar a função de calculadora no WhatsApp?

Para realizar operações matemáticas diretamente no WhatsApp, basta entrar na conversa desejada e digitar o cálculo. A função de calculadora será ativada automaticamente após inserir o sinal de “=”. Assim, o usuário poderá ver o resultado na tela e enviá-lo diretamente.

É possível editar o cálculo conforme desejar. Além disso, é possível enviar toda a operação ou apenas o resultado final.

Com essa novidade, o WhatsApp pretende melhorar a experiência do usuário ao permitir a realização de operações simples sem sair do aplicativo. Dessa forma, a plataforma se torna mais prática e eficiente.

Por enquanto, está disponível apenas para dispositivos Apple que sejam compatíveis com a atualização mais recente do aplicativo no iOS.

Quais são as últimas atualizações do WhatsApp?

Além disso, o WhatsApp lançou novas funções para melhorar a experiência dos usuários. De acordo com o WABetaInfo, o aplicativo lançou uma nova atualização para os usuários Beta. Esse ajuste consiste na incorporação de dois atalhos na galeria que são ativados ao pressionar o botão flutuante na seção “Atualizações”.

Com essa melhoria, os usuários podem criar atualizações de texto ou compartilhar mensagens de voz de forma rápida. Além disso, podem adicionar mais opções de conteúdo além das clássicas fotos e vídeos.

