WhatsApp, Instagram e Facebook sofrem instabilidade nesta sexta-feira (16)

As redes sociais da Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, passam por uma instabilidade nesta sexta-feira (16). Nas redes sociais, usuários relatam que não conseguem enviar mensagens de mídia (como fotos, áudios ou vídeos), além de não conseguirem publicar nos Stories. No Facebook, também não é possível efetuar o login para entrar na rede.

Segundo o site DownDetector, a instabilidade começou por volta das 15h45, mas não parece afetar a todos os usuários das redes. As principais reclamações sobre as três redes sociais são sobre os aplicativos, mas a versão web dos apps também mostra problemas. No WhatsApp, mensagens de texto seguem sendo enviadas normalmente.

No momento, não há nenhuma confirmação sobre o que teria causado a interrupção nos serviço, que acomete usuários de diversas partes do mundo. A extensão exata da instabilidade também é desconhecida. Até o momento, a Meta não emitiu nenhuma declaração oficial ou divulgou informações sobre a causa subjacente do problema.

O WhatsApp caiu e eu bem assim no meu celularpic.twitter.com/h2ekIRJmdl — Vɪɴɪɪ (@viniceraa_) June 16, 2023

o WhatsApp caiu, e eu jurando que era à minha internet: pic.twitter.com/vsedUHj0oF — musa dos meme (@musadosmeme) June 16, 2023

A galera do instagram e whatsapp vindo pro twitter pra descobrir o que aconteceu pic.twitter.com/9IB9pGzJW0 — Descrevo (@descrevoo) June 16, 2023

