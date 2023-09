A- A+

O WhatsApp deu mais um passo nesta quarta-feira para ampliar os recursos voltados para empresas, parte da estratégia da companhia para ampliar a monetização do app. Em um evento em Mumbai, na Índia, a empresa anunciou o lançamento global do Flows, funcionalidade que permite o gerenciamento de serviços pelo aplicativo.

O sistema permite que o usuário, por exemplo, use o WhatsApp para realizar o check-in para um voo e escolher um assento no avião, para agendar um horário com um médico ou para reservar uma mesa em um restaurante. Para isso, o aplicativo vai contar uma interfaces específicas, que poderão ser ativadas pelas empresas.

No caso do check-in, o app mostra um mapa com assentos disponíveis no voo que poderão ser escolhidos pelo usuário. Para agendamento de serviços, as empresas vão poder compartilhar uma ferramenta customizada de reservas, que será integrada aos sistemas internos dos negócios. Outra possibilidade é gerenciar carrinho de compras e outros serviços.

Lançamento piloto no Brasil tem bancos e varejista

O Flows estará disponível para as empresas que usam a Plataforma WhatsApp Business (API). Por enquanto, a ferramenta está rodando no Brasil apenas com negócios parceiros. A expectativa é que, em breve, a atualização esteja acessível para todas as empresas que usam o serviço corporativo do app.

Banco PAN, Itaú e Magazine Luiza estão entre as companhias que participam do lançamento piloto do sistema. No caso do PAN, ele é aplicado para contratação de serviços de crédito e gerenciamento de itens no carrinho de compras. Na varejista, o sistema será usado para agendamento com especialistas em consórcios. Os clientes desse braço da empresa também podem podem gerenciar boletos e ofertas de lances pelo Flows.



Foco em monetarização e no braço de business

O anúncio foi feito pelo presidente da Meta, Mark Zuckerberg, durante o Meta Conversations 2023, na Índia. O país, junto com o Brasil, tem funcionado como uma espécie de laboratório de testes do aplicativo de mensageria para o lançamento de novos recursos, especialmente aqueles voltados para empresas.

Durante o evento, a empresa também informou que vai expandir o selo de verificação Meta Verified para negócios no Instagram, Facebook e WhatsApp. Hoje, o selo é concedido apenas para algumas empresas. Os testes vão começar no WhatsApp nos próimos meses. Além do selo, o serviço vai dar acesso a mais funcionalidades, como uso de conta comercial em diversos dispositivos por funcionários.

A estratégia de ampliar ferramentas para negócios faz parte do caminho que a empresa tem tomado para aumentar a monetização do app, com o braço WhatsApp Business, lançado em 2018. Esse tem sido um desafio da Meta desde a compra do aplicativo, em 2014, por US$ 16 bilhões.

"Business Messaging ("mensageria para negócios", em tradução livre) é uma prioridade da Meta. Esse novo recurso faz parte de uma série de investimentos em experiências conversacionais no WhatsApp", disse Nikila Srinivasan, vice presidente de Business Messaging na Meta, em comunciado.

Veja também

tecnologia China acusa EUA de hackear sistemas da Huawei desde 2009, após crise de chips