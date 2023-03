A- A+

Tecnologia WhatsApp lança recursos para facilitar uso do Comunidades Nova ferramenta permite que administradores decidam quem pode ou não participar. E usuários poderão buscar mais facilmente grupos que tenha em comum com outra pessoa

O WhatsApp está implementando mudanças no Comunidades para tornar os grupos mais gerenciáveis para seus administradores e mais fáceis de navegar para todos os usuários. O ''botão'' Comunidades foi lançado no ano passado para ajudar as pessoas a tirar o máximo proveito dos grupos na ferramenta.

Novos controles para administradores

Conforme mais pessoas participam de comunidades, o WhatsApp tem procurado oferecer aos administradores mais controle sobre a privacidade dos grupos. Assim, criou uma ferramenta que permite que eles decidam quem pode ou não participar de um grupo.

Agora, quando um ''admin'' escolhe compartilhar o link de convite de determinado grupo ou decide deixá-lo aberto à participação em uma comunidade, ele tem mais controle sobre quem pode participar. Os grupos são o lugar onde as pessoas têm algumas de suas conversas mais íntimas, e é importante que os administradores sejam capazes de decidir mais facilmente quem pode e quem não pode entrar, diz o Whatsapp.

Busca mais fácil dos grupos em comum

Com o crescimento das Comunidades e seus grupos maiores, o objetivo é que seja mais fácil o usuário saber quais grupos tem em comum com outras pessoas. Por exemplo: se a pessoa está tentando lembrar o nome de um grupo que sabe que compartilhou com alguém ou se quer ver os grupos em que ela e a outra pessoa estão, agora é possível pesquisar facilmente pelo nome do contato para ver todos os grupos que têm em comum.

Esses recursos começarão a ser implementados em todo o mundo nas próximas semanas, enquanto o WhatsApp continuar a criar novas ferramentas para que os grupos se tornem a melhor experiência tanto para os administradores quanto para os participantes.





