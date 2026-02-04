A- A+

WhatsApp prepara atualização para a segurança de menores de idade no Brasil; entenda a mudança O objetivo é reduzir a exposição de dados pessoais do proprietário do perfil

O WhatsApp, aplicativo de conversas da Meta, está preparando uma nova atualização para proteger os menores de idade que utilizam o serviço no Brasil.

O objetivo é reduzir a exposição de dados pessoais do proprietário do perfil e se adequar à legislação brasileira de proteção de crianças e adolescentes na internet, o ECA Digital, que entra em vigor em março de 2026.

As alterações ainda estão em fase de teste e foram identificadas pelo portal WABetaInfo na versão 2.26.5.1 do aplicativo para Android. A Meta ainda não confirmou a data em que as configurações mais restritivas chegarão ao público.

Com a mudança, o app deverá atualizar automaticamente as configurações de privacidade para jovens com menos de 18 anos. A verificação de idade confiável, regras para o tratamento de dados e restrições à publicidade dirigida a menores estão entre os parâmetros previstos na Lei nº15.211/2025.

Mudanças no WhatsApp

Segundo o WABetaInfo, entre as mudanças previstas para a nova atualização estão as restrições:

na visibilidade do “visto por último;

da seção “sobre” no perfil do usuário;

e de links que encaminham o usuário para outras redes sociais. Isso evita que os dados fiquem disponíveis para pessoas que não estão na lista de contatos.

