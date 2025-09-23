Ter, 23 de Setembro

TECNOLOGIA

Whatsapp terá novo recurso de tradução de mensagens em tempo real, diz Meta

Traduções serão lançadas gradualmente, com lista de idiomas selecionados que será ampliada no futuro

Usuários do Android poderão acessar o recurso em seis idiomasUsuários do Android poderão acessar o recurso em seis idiomas - Foto: Freepik

A Meta está lançando um novo recurso de tradução de mensagens no WhatsApp, com o objetivo de facilitar interações entre seus 3 milhões de usuários de mais de 180 países. O anúncio foi feito no blog da empresa nesta terça-feira (23).

De acordo com a empresa, as traduções serão lançadas gradualmente, começando com alguns idiomas selecionados, que serão ampliados no futuro.

Os usuários do Android poderão acessar o recurso em seis idiomas: inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. Já para quem tem iPhone, o recurso será lançado em mais de 19 idiomas.

Para utilizar o recurso, o usuário deve pressionar a mensagem em um idioma diferente e tocar em "Traduzir". Em seguida, é só escolher o idioma para o qual deseja que a mensagem seja traduzida e baixá-lo, para ficar salvo para traduções futuras. A opção funciona para conversas individuais, grupos e atualizações de canais.

Para usuários do Android também será possível ativar a tradução automática para uma conversa, de forma que todas as mensagens recebidas nessa conversa também serão traduzidas.

"Esperamos que esse recurso ajude a romper barreiras linguísticas e permita que os usuários se conectem de forma mais profunda com pessoas queridas e comunidades em todo o mundo", disse a Meta, em nota publicada no blog.

