TECNOLOGIA Whatsapp terá novo recurso de tradução de mensagens em tempo real, diz Meta Traduções serão lançadas gradualmente, com lista de idiomas selecionados que será ampliada no futuro

A Meta está lançando um novo recurso de tradução de mensagens no WhatsApp, com o objetivo de facilitar interações entre seus 3 milhões de usuários de mais de 180 países. O anúncio foi feito no blog da empresa nesta terça-feira (23).

De acordo com a empresa, as traduções serão lançadas gradualmente, começando com alguns idiomas selecionados, que serão ampliados no futuro.

Os usuários do Android poderão acessar o recurso em seis idiomas: inglês, espanhol, hindi, português, russo e árabe. Já para quem tem iPhone, o recurso será lançado em mais de 19 idiomas.

Para utilizar o recurso, o usuário deve pressionar a mensagem em um idioma diferente e tocar em "Traduzir". Em seguida, é só escolher o idioma para o qual deseja que a mensagem seja traduzida e baixá-lo, para ficar salvo para traduções futuras. A opção funciona para conversas individuais, grupos e atualizações de canais.

Para usuários do Android também será possível ativar a tradução automática para uma conversa, de forma que todas as mensagens recebidas nessa conversa também serão traduzidas.

"Esperamos que esse recurso ajude a romper barreiras linguísticas e permita que os usuários se conectem de forma mais profunda com pessoas queridas e comunidades em todo o mundo", disse a Meta, em nota publicada no blog.

