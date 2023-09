A- A+

Redes Sociais WhatsApp testa recurso que permite usuário enviar mensagens para plataformas concorrentes Nova funcionalidade permitiria comunicação com Telegram e Signal, por exemplo. Empresa estaria se adequado à nova regra da União Europeia, revela site especializado

O WhatsApp está testando uma nova função que permite enviar mensagens para aplicativos rivais, como Telegram e Signal. A informação foi divulgado pelo site especializado em acompanhar atualizações da plataforma da Meta, o WABetaInfo.

Procurado pelo Globo, o WhatsApp disse que não iria comentar. Mas o WABetaInfo divulgou uma captura de tela que mostra uma aba do novo recurso , que ainda não está em funcionamento.

De acordo com o portal, o recurso é uma resposta às novas regulamentações da União Europeia sobre a concorrência, conhecida como Lei dos Mercados Digitais (DMA). O marco regulatório impôs regras a plataformas grandes demais para permitir a concorrência justa.

Entre essas regras, está a exigência de interoperabilidade - ou seja, que plataformas de mensagens como WhatsApp permitam que seus usuários se comuniquem a partir delas com aplicativos rivais. .

Com a função, uma pessoa que utiliza o WhatsApp, por exemplo, poderia enviar uma mensagem para um usuário do Telegram ou do Signal, e vice-versa. Quando estiver funcionando, o usuário poderá decidir se bloqueia a função de integração entre plataformas concorrentes, segundo prevê a regulamentação.

O WhatsApp tem até seis meses para cumprir as exigências da UE e se alinhar as regulamentações. O site aponta que ainda não se sabe se o recurso será liberado para outros países fora da União Europeia.

