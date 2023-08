WhatsApp traz ao Brasil recurso que integra 100% dos e-commerces ao app

A- A+

O Magazine Luiza é a primeira empresa brasileira a testar um novo recurso do WhatsApp que permite a integração completa de e-commerces ao aplicativo de mensagens. A ferramenta, que está em fase de testes no Brasil e já foi lançada na Índia, é fruto de uma parceria com a empresa de inteligência artificial Smarters.

Nesta quarta-feira, durante o WhatsApp Business Summit, em São Paulo, executivos da Meta apresentaram o recurso que começou a ser rodado na semana passada. Na prática, ele amplia as possibilidades de venda pelo aplicativo de mensageria.

— Hoje já existe a possibilidade de você criar o seu catálogo no WhatsApp, mas existem limitações, como quantidades de produto e falta de integração com o catálogo da empresa — explica Guilherme Horn, head do WhatsApp na América Latina. — O objetivo é facilitar cada vez mais todos os momentos da jornada. Então nós estamos trazendo para o WhatsApp toda a experiência que já existe fora do WhatsApp.

A novidade faz parte da estratégia do Meta de aumentar a monetização do aplicativo de mensageria, que tem 197 milhões de usuários no Brasil. Segundo a empresa, o país, junto com Indonésia e Índia, é peça chave nos planos da empresa de testar novos recursos de negócios.

Na Índia, a integração total do app com comércio digital foi lançada no ano passado com a JioMart. Por lá, é possível realizar todos os passos da compra pelo aplicativo - incluindo o apartamento.

No caso do Magalu e da Época Cosméticos, do grupo Magazine Luiza, os consumidores vão acessar o mesmo catálogo de produtos das lojas virtuais no chat da empresa no WhatsApp.

Por lá, é possível buscar produtos, pesquisar preço e adicionar itens ao carrinho de compra. O recurso também permite que, pela conversa, o consumidor tire dúvidas, peça por variações de um item (como tamanho ou cor) ou solicite mais detalhes sobre um produto.

Depois que o consumidor adiciona os produtos ao carrinho de compra, ele é direcionado ao site para finalizar a compra. Diferente do acontece hoje, todo o estoque da empresa é integrado às informações do catálogo, com preço e disponibilidade de unidades, são atualizadas em tempo real.

— Isso significa que o consumidor que entrar no contato do WhatsApp do Magalu ou da Época Cosméticos pode começar uma conversa e navegar por todos os produtos que temos no nosso aplicativo a partir do WhatsApp — diz Eduardo Galanternick, vice-presidente de novos negócios do Magazine Luiza.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para usuários que fazem parte dos testes que envolvem Magalu e WhatsAp. Segundo a varejista, o recurso será aberto em breve para todos os consumidores. A expectativa do WhatsApp é expandir a ferramenta para todos os negócios, mas ainda não há uma data para isso.

