WhatsApp usa IA para agilizar criação de avatares com selfie; entenda

Uma atualização no WhatsApp promete deixar ainda mais rápido o processo de criação de bonequinhos. Em dezembro do ano passado, o aplicativo lançou a proposta dos Avatares, que seriam um tipo de "sósia animado" do usuário para diversos fins, como figurinhas e fotos de perfil. Tudo era feito de forma meio artesanal, a pessoa precisava selecionar suas características e roupas individualmente para compor o resultado mais próximo e fiel possível de si mesmo. Agora, esse processo de criação ficou ainda mais rápido.

Com a nova atualização, o aplicativo tornou possível o desenvolvimento dos avatares a partir de uma selfie. O processo leva poucos segundos e com a ajuda de inteligência artificial, o WhatsApp apresenta sugestões de personagens gerados com base na aparência capturada pela foto.

Passo a passo de como fazer seu avatar no WhatsApp com IA

Para experimentar o novo recurso, abra o aplicativo WhatsApp em seu smartphone e toque em Configurações.

Toque em Avatar e em 'Criar seu Avatar'.

Toque em 'Começar'.

Toque em 'Permitir' câmera e em 'Tirar foto'.

Toque na câmera para tirar uma foto.

Você pode tirar novamente sua foto ou criar seu avatar manualmente.

Toque em um tom de pele e toque em 'Avançar'.

Toque em 'Fazer mais edições' ou toque em 'Concluído'.

Com o sucesso da ferramenta tanto no Facebook quanto no Instagram, a Meta resolveu apostar no recurso também para o WhatsApp. Segundo informações do Daily Mail, mais de um bilhão de avatares foram criados pela empresa desde então.

