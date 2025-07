A- A+

TECNOLOGIA WhatsApp vai parar de funcionar em 16 modelos de celulares a partir desta terça (1); veja lista Aplicativo não será mais compatível com dispositivos que usam versões mais antigas do Android e iOS, o que afeta smartphones lançados há mais de uma década

A partir desta terça-feira, dia 1º de julho, o WhatsApp deixará de oferecer suporte a diversos modelos de celulares mais antigos que não atendem aos requisitos técnicos para executar as atualizações mais recentes do aplicativo. Essa medida afetará dispositivos com versões de sistema operacional anteriores ao Android 5.0 ou iOS 15.1.

A decisão está em linha com a política de atualizações regulares da Meta, empresa dona do WhatsApp, que busca manter a segurança e o desempenho do aplicativo limitando seu funcionamento em dispositivos desatualizados ou vulneráveis, explicou a empresa ao Metro UK.

Confira os modelos afetados de cada uma das marcas:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Motorola

Moto G (1ª geração)

Moto E (2014)

Razr HD

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

Apple (com iOS 15.1 ou inferior)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (se não tiver sido atualizado além do iOS 12)

Esses modelos, a maioria deles lançados há mais de 10 anos, não poderão mais abrir o aplicativo ou baixá-lo das lojas oficiais. Eles também não receberão mais atualizações de segurança e desempenho.

O que fazer para manter seu histórico e continuar usando o WhatsApp

A Meta anunciou que usuários com dispositivos afetados receberão notificações no aplicativo lembrando-os de atualizar o sistema operacional ou fazer upgrade para um novo aparelho.

Para evitar a perda de arquivos ou conversas, é recomendável fazer backup das mensagens. Para isso, acesse "Ajustes - Conversas - Backup" e siga os passos para fazer backup do histórico no Google Drive ou iCloud, dependendo do sistema operacional do dispositivo.

Como verificar a versão do sistema operacional

Para verificar se um telefone ainda é compatível com o WhatsApp , os usuários podem seguir estas etapas:

No Android: Configurações - Sobre o telefone - Versão do Android.

No iPhone: Ajustes - Geral - Sobre - Versão do software.

De acordo com o Metro UK , embora o número de pessoas afetadas não seja alto, elas são principalmente aquelas que conseguiram manter seus dispositivos em boas condições por uma década ou mais.

No entanto, riscos de segurança e falta de atualizações justificam , segundo a Meta, a cessação do suporte a esses modelos.

