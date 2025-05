WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares a partir de 1º de junho; veja a lista

A- A+

A partir de domingo, 1º de junho de 2025, o WhatsApp deixará de funcionar em alguns modelos de celulares, já que eles não possuem o sistema operacional necessário para a nova versão do aplicativo.

Muitas pessoas estão se perguntando quais celulares ficarão sem o WhatsApp a partir do sexto mês do ano.

Por que o WhatsApp deixará de funcionar em alguns dispositivos?

Como é de conhecimento público, e devido à grande popularidade do WhatsApp, o aplicativo passa por atualizações constantes, com novas versões e ferramentas que visam melhorar a experiência do usuário. No entanto, essas novas versões não são compatíveis com dispositivos que possuem sistemas operacionais lançados há cerca de 10 anos.





Por isso, o WhatsApp deixará de ser compatível com o Android 5.0 ou inferior e com o iOS 15.0 ou inferior a partir de 1º de junho de 2025.

Usuários que não tiverem o sistema operacional exigido não poderão utilizar o aplicativo.

Isso significa que os modelos que não permitem atualizações recentes não conseguirão acessar o aplicativo devido a limitações técnicas.

Lista de celulares que ficarão sem WhatsApp a partir de junho:



Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Xcover 2

Apple (iPhone):

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

