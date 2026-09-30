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Tecnologia WhatsApp vai ter controle para pais em contas de adolescentes; veja recursos Pais terão maior controle sobre usos de filhos entre 13 e 18 anos

O WhatsApp anunciou nesta quarta (30) novos controles para pais de adolescentes, um pacote de ferramentas que ajuda a monitorar contatos e grupos e restringir recursos de canais, Status e Meta AI.

Os recursos complementam as atualizações disponibilizadas para pais de menores de 13 anos, lançadas em março deste ano. Os novos controles miram pessoas de 13 a 18 anos, e chegam na esteira do ECA Digital, que exige que as contas de usuários com até 16 anos estejam obrigatoriamente vinculadas à conta de um responsável legal nas plataformas digitais.

Segundo a Meta, os novos controles são opcionais e darão flexibilidade aos pais para determinar quem vê a foto de perfil do adolescente, quem pode adicioná-lo a grupos e quem pode visualizar as atualizações no Status. Os pais também serão alertados sobre quando o jovem entra ou sai de grupos e até quando um grupo cresce "significativamente" — a Meta não definiu o que isso significa.

Os recursos também permitiram aos pais ter maior controle sobre como os jovens usam os Canais do WhatsApp e o tipo de experiência que podem ter ao utilizar a assistente Meta AI — pais poderão manter a configuração padrão do chatbot para maiores de 13 anos ou ativar uma experiência mais restritiva chamada “Conteúdo limitado”.

As novas configurações podem ser liberadas com um único número PIN — qualquer pedido de mudança que um jovem queira fazer precisa ser liberado por meio desse código.

Apesar dos controles mais rígidos, isso não significa que os pais terão acesso às conversas e ligações dos filhos. Ao contrário, o conteúdo permanece criptografado e só pode ser acessado pelo dono da conta.

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