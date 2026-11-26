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Tecnologia White Martins lança tecnologia para ampliar produção de gases industriais e medicinais em Pernambuco Com a implantação da tecnologia, a empresa elevou a produção de nitrogênio líquido na unidade pernambucana e dobrou a produção de oxigênio

A White Martins apresentou, nesta quinta-feira (26), a Pulse, uma tecnologia da Linde, inédita na América do Sul, que aprimora a produção e a distribuição de oxigênio, nitrogênio e argônio na unidade do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A tecnologia faz parte de um processo de expansão da planta da empresa na unidade, que também engloba aumento de capacidade e melhorias de eficiência e confiabilidade para clientes industriais, hospitalares e farmacêuticos.

Segundo o presidente da White Martins e da Linde na América Latina, Gilney Bastos, a iniciativa atende à demanda crescente da região.

"Com essa expansão, a gente dá continuidade a essa primazia, a essa liderança no Nordeste, atendendo a todo crescimento que essa região vem tendo, principalmente Pernambuco. Pernambuco teve, no ano passado, 11% de crescimento industrial. A demanda de produtos aqui nessa região é muito grande", afirmou,

"Nossa operação é muito diferente, não é unicamente de varejo. A gente atua para todos os mercados, inclusive, hospitalar, refrigerante, siderúrgica, eletroquímica, temos canais de distribuição no Complexo (Portuário de Suape)", complementa.

O projeto teve início em 2023 com a aquisição e instalação de três novos tanques de 130.000 m³, que dobraram a capacidade de armazenamento da unidade. A instalação do novo liquefador começou em 2025 e foi concluída em um período de 14 meses.

A modernização permitiu concentrar a produção de nitrogênio no novo liquefador, liberando os demais equipamentos da unidade para focar na produção de oxigênio.

Com a implantação da tecnologia, a White Martins elevou a produção de nitrogênio líquido na unidade pernambucana em 70%, alcançando 500 toneladas por dia, e dobrou a produção de oxigênio, atingindo 180 toneladas por dia. A projeto contou com um investimento de quase R$ 100 milhões.

O vice-presidente industrial da White Martins, Sergio Sacchet, ressaltou também que o processo na produção, o armazenamento e o transporte dos gases não gera impactos ambientas.

"Absolutamente, não temos impacto ambiental. Essa planta tem uma característica como várias outras que nós operamos no Brasil. Praticamente, a totalidade de energia é de fonte renovável, sendo aproximadamente 45% de fonte eólica ou solar. A planta não gera resíduos efluentes. Nós também investimos muito nos últimos anos em transporte para termos um menor impacto ambiental", destacou.

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