INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Wikipedia anuncia acordo, e Microsoft, Meta e Amazon usarão seu conteúdo para treinar chatbots de IA Parceria também foi firmada com as startups Perplexity e Mitral. Google já usa informações da enciclopédia on-line desde 2022

A Wikipedia anunciou novas parcerias comerciais com Microsoft, Meta, Amazon e startups de inteligência artificial como a americana Perplexity e a francesa Mistral para permitir o uso de seus dados para treinamento de modelos de IA em troca de pagamento.

Este é um passo inédito da Fundação Wikimedia, operadora da enciclopédia on-line, para transformar em receita a crescente dependência das grandes empresas de tecnologia em relação a seu conteúdo.

O movimento marca uma mudança relevante no modelo de financiamento da Wikipedia, que historicamente depende de doações do público. Com o avanço da inteligência artificial generativa, empresas passaram a utilizar em larga escala os mais de 65 milhões de artigos da enciclopédia digital, disponíveis em mais de 300 idiomas, como base de dados para treinar seus sistemas.

Desde 2022, a fundação já mantinha um acordo com o Google, da Alphabet, e agora amplia sua estratégia ao oferecer um produto corporativo específico para empresas de tecnologia. A solução permite que companhias tenham acesso estruturado ao conteúdo sob pagamento, garantindo previsibilidade de receita para a Wikimedia.

Em entrevista à Reuters, a presidente da Wikimedia Enterprise, Lane Becker, destacou que a ideia da parceria é que as empresas passem a contribuir financeiramente para a sustentabilidade do ecossistema que alimenta seus próprios produtos.

Hoje, cerca de 250 mil editores voluntários em todo o mundo são responsáveis por escrever, revisar e checar os conteúdos da plataforma. A fundação argumenta que o modelo pago ajuda a preservar a gratuidade para usuários comuns, ao mesmo tempo em que cria uma fonte estável de financiamento para manter a operação.

Para as empresas de tecnologia, a parceria também tem valor estratégico. Segundo Tim Frank, vice-presidente corporativo da Microsoft, o acesso a dados confiáveis é essencial para o desenvolvimento dos modelos de IA.

A Fundação Wikimedia anunciou ainda a nomeação de Bernadette Meehan, ex-embaixadora dos Estados Unidos no Chile, como nova diretora-executiva da organização. Ela assume o cargo a partir de 20 de janeiro.

