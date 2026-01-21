A- A+

LIQUIDAÇÃO DO WILL BANK Will Bank estava a um passo da liquidação, dizem especialistas Sem comprador e operando em regime especial, instituição digital despertou interesse do fundo Mabadala, mas liquidação do Master complicou a venda

Fundado em 2017 com uma emissora de cartões de crédito, o Will Bank, liquidado nesta quarta-feira pelo Banco Central, veio expandindo seu portfólio ao longo dos anos e se tranformou num banco digital que oferecia conta corrente remunerada e gratuita, empréstimo pessoal, antecipação do saque-aniversário do FGTS, entre otros produtos.

Desde 2024, passou a integrar as empresas do grupo Master e com a liquidação do banco em novembro passado, as chances do Will Bank ser vendido ao fundo árabe Mubadala acabaram. No mercado, estimava-se que os árabes estavam dispostos a colcar R$ 3 bilhões no banco. Diante isso, o Will Bank ficou a um passo da liquidação.

"A situação do Will Bank ficou complicada já que estava ligado ao Master. A instituição vinha operando em Regime Especial de Administração Temporária (Raet) (quando o Banco Central assume temporariamente o controle da instituição), que é um passo antes da liquidação.

"O BC deu chance para o Will Bank se arrumar, mas o rompimento com a Mastercard tornou inviável a sua operação", explica José Andrés Lopes da Costa, sócio do DCLC Advogados, especialista em direito financeiro e de mercado de capitais.

A Mastercard parou de fazer transações com os cartões do Will Bank ontem depois de falta de pagamentos à operadora, que comunicou o fato do Banco Central

Para Costa, a avaliação do BC ao decretar a liquidação do banco digital foi a de que a instituição operava de forma independente, mas estava umbilicalmente ligada ao Master, havendo risco de dissipação de patrimônio. O especialista avalia que a liquidação do Will Bank mostrou que as fintechs também estão no radar prudencial do Banco Central, mesmo com diferenças regulatórias em relação aos bancos.

"Não me lembro de ter visto, em mais de 30 anos de atuação no mercado de capitais, uma liquidação de bancos tão abragente e ruidosa feita pelo BC como a do grupo Master", diz Costa.

Com cerca de 6 milhões de clientes, com 60% concentrados no Nordeste do país, o Will Bank defendia a inclusão financeira de pessoas que estavam à margem do sistema. A comunicação do Will Bank sempre usou uma linguagem simples e acessível em seu marketing, reforçando o discurso de democratização do crédito.

O Will Bank nasceu como um banco digital voltado a público de renda mais baixa e média, com modelo baseado em conta gratuita, cartão e crédito de menor ticket. Esse tipo de operação, por si só, não é inviável, mas exige escala, funding barato, controle de inadimplência e capital paciente, dizem os especialistas.

O desafio estrutural dos bancos digitais no Brasil sempre foi o mesmo. Crescem rápido em base de clientes, mas demoram a monetizar e ficam dependentes de capitalização constante ou de um parceiro financeiro sólido.

Para Carlos Henrique, CEO da Sttart Pay, provedor de serviços de pagamento no Brasil e América Latina, no caso específico do Will Bank, o problema central não foi apenas o modelo digital, mas sim a ligação societária e estratégica com o Banco Master.

"O Master passou a ser o principal sustentáculo da operação, tanto em termos de funding (captação de recursos) quanto de estratégia de longo prazo. Quando o Banco Master entrou em deterioração financeira e regulatória, essa fragilidade contaminou diretamente o Will Bank, que quebrou não por ser um banco digital, mas pelo efeito de contágio societário e financeiro de seu controlador", avalia ele, que observa que as tentativas de venda para reestruturação do Will Bank ocorreram quando o Banco Master já apresentava sinais relevantes de estresse, reduzindo o interesse de potenciais compradores e aumentando o risco percebido sobre o banco digital

Em instituições financeiras, especialmente digitais, diz Carlos Henrique, o risco não está apenas no produto ou no aplicativo, mas na qualidade do funding, na governança do controlador e na robustez do grupo econômico por trás da operação.

FGC vai entrar em campo novamente

No mercado, a estimativa é com que a liquidação do Will Bank, algo entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões saiam do caixa do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para ressarcir clientes do Will Bank que detêm papéis elegíveis à cobertura. Com mais R$ 40 bilhões do Master, a conta sobe para algo como R$ 45 bilhões a R$ 46 bilhões. Ainda não se sabe quantos clientes têm direito ao ressarcimento. Procurado, o FGC ainda não repondeu.

"O caso do Banco Master abriu um debate técnico sobre possíveis mudanças estruturais no funcionamento do FGC, em razão do maior desembolso já realizado", diz Costa.

Até o momento, o Conselho Monetário Nacional (CMN) não deliberou qualquer alteração no funcionamento do órgão. Mas, no mercado, já se sabe que há dicussões em curso, sobre a liquidez do FGC, capacidade de pagamento e recomposição patrimonial. Uma delas seria os bancos anteciparem cinco anos de contribuições. Os bancos e o próprio FGC vêm participando das discussões. Questionado, o FGC ainda não respondeu quais medidas estão em discussão.

Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Master, esclareceu que o Will Bank possuía administração apartada, com gestão própria. A nota diz que Vorcaro segue colaborando plenamente com as autoridades competentes, permanecendo à disposição para esclarecimentos.

"Até 17 de novembro, a instituição operava regularmente sob o controle do conglomerado Master, e que, a partir de 18 de novembro, com a decretação da liquidação extrajudicial, a gestão do conglomerado passou a ser exercida em RAET pelo Banco Central", informou a nota.

Veja também