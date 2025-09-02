A- A+

DENÚNCIA William Pulte divulga vídeo que supostamente comprovaria fraude imobiliária de diretora do Fed Na gravação, jornalista independente aparece diante de uma suposta residência de Cook e conversa com um suposto morador que não abre a porta

O presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, publicou no X um vídeo em que, segundo ele, "prova que a 'RESIDÊNCIA PRINCIPAL' declarada pela diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook está sendo ALUGADA para inquilinos".

Na gravação, o autointitulado jornalista independente Charlie LeDuff aparece diante de uma suposta residência de Cook e conversa com um suposto morador que não abre a porta. De dentro da casa, sem aparecer, a pessoa afirma não ser proprietária do imóvel, mas apenas locatária.

"Cook RECENTEMENTE AFIRMOU ao governo dos EUA que se tratava de sua RESIDÊNCIA PESSOAL, mas ela está alugando o imóvel?", questionou Pulte no X, na mesma publicação do vídeo.

NEW: VIDEO PROOF



We have just received video proof that Lisa Cook’s declared “PRIMARY RESIDENCE” is being RENTED out to tenants.



Cook RECENTLY CLAIMED to the U.S. Government that it was her PERSONAL RESIDENCE, but she’s renting it out?



Good journalism, @Charlieleduff pic.twitter.com/YMIN2dHJGm — Pulte (@pulte) September 2, 2025

Pouco antes, também no X, ele já havia classificado o material como uma "grande notícia" sobre Cook.

Mais cedo, em entrevista à Fox Business, Pulte voltou a sugerir que a diretora do Fed estaria envolvida em uma suposta fraude hipotecária - denúncia feita por ele e que levou o presidente Donald Trump a anunciar a demissão de Cook na semana passada, o que levou as partes a uma disputa judicial. "Trump está absolutamente correto em pressionar o Fed", afirmou.

Veja também